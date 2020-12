Πολιτική

Πλακιωτάκης: Το συγκινητικό μήνυμα για την “μάχη” με τον κορονοϊό (βίντεο)

Ο υπουργός Ναυτιλίας έλαβε εξιτήριο μετά από ένα μήνα νοσηλείας. Το "ευχαριστώ" στους γιατρούς του και η έκκληση στους πολίτες.

Στο σπίτι του επέστρεψε μετά από πολυήμερη νοσηλεία στον Ευαγγελισμό ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ.Γιάννης Πλακιωτάκης, ο οποίος στις 24 Νοεμβρίου είχε κάνει γνωστό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι το τεστ για κορoνοϊό στο οποίο είχε υποβληθεί ήταν θετικό.

Σε δήλωσή του στην προσωπική του ιστοσελίδα στο διαδίκτυο ο κ,Πλακιωτάκης δήλωσε τα εξής:

"Με τη βοήθεια του Θεού και των γιατρών μου, βρίσκομαι πλέον στο σπίτι μου και επιστρέφω στα καθήκοντα μου.

Είμαι ευγνώμων στην καθηγήτρια Αναστασία Κοτανίδου, μία εξαιρετική ιατρό αλλά και έναν υπέροχο άνθρωπο, την ομάδα των συνεργατών της, τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητή Αθανάσιο Δημόπουλο, τον καθηγητή Γεώργιο Παπαθεοδωρίδη, καθώς και το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού και κάθε είδους προσωπικού του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, για το ενδιαφέρον, τη φροντίδα, την συνεχή προσπάθεια τους για μένα, όπως και για κάθε μία και κάθε έναν ασθενή.



Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον, τις ευχές και την αγάπη σας, τις ημέρες της νοσηλείας μου. Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη συνεχή επικοινωνία και στήριξη του. Τους συναδέλφους μου, τους συνεργάτες, τους φίλους, τους συμπατριώτες μου, όλες και όλους σας. Μαζί με την οικογένεια μου, μου δίνατε δύναμη για να πολεμήσω τον ιό και να βρεθώ και πάλι κοντά σας.



Όπως χιλιάδες άλλοι συμπατριώτες μας, βίωσα για ημέρες, τα συμπτώματα ενός αόρατου και φονικού εχθρού. Αισθάνθηκα την ανησυχία. Έζησα τη μοναξιά της ασθενείας. Παρακολούθησα τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών.

Λυπάμαι πολύ για όσους δεν τα κατάφεραν.



Εύχομαι να γίνουν καλά όλοι οι ασθενείς.



Κάνω έκκληση σε κάθε μία και κάθε έναν από εσάς:

Τηρείτε σχολαστικά τα μέτρα προφύλαξης.

Προστατεύστε τον εαυτό σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα.

Εμβολιαστείτε, όταν έρθει η σειρά σας.

Για να νικήσουμε τον ιό και να ξαναβρούμε τη ζωή μας.

Εύχομαι σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα."