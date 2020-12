Κοινωνία

Λήστευαν γυναίκες σε ερημικούς δρόμους

Η συμμορία είχε γίνει ο φόβος και τρόμος κυρίως των γυναικών που κυκλοφορούσαν τα βράδια.

Δύο άνδρες, οι οποίοι σύμφωνα με την Αστυνομία είναι μέλη συμμορίας που διέπραττε συστηματικά κλοπές και ληστείες, από τις αρχές του περασμένου μήνα στην περιοχή Αχαρνών, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών.

Η συμμορία είχε γίνει ο φόβος και τρόμος κυρίως των γυναικών που κυκλοφορούσαν τα βράδια, καθώς οι δράστες, κινούμενοι πρώτες πρωινές ώρες εντόπιζαν γυναίκες σε στάσεις ή σε ερημικούς δρόμους με χαμηλό φωτισμό, και σε σημεία που δεν υπήρχαν κάμερες, τους άρπαζαν τις τσάντες τους και τρέπονταν σε φυγή, πολλές φορές με αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν γι' αυτόν το σκοπό

Επίσης έβαζαν στόχο διάφορα καταστήματα, εισέρχονταν σε αυτά και με την απειλή μαχαιριού ή με τη χρήση βίας αφαιρούσαν τα συρτάρια των ταμειακών μηχανών και τρέπονταν σε φυγή.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχει εξακριβωθεί η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 8 ληστείες σε βάρος κυρίως πεζών γυναικών, μία ληστεία σε βάρος καταστήματος και δύο περιπτώσεων κλοπών από καταστήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.