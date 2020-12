Πολιτισμός

Άγγελος Τζωρτζίνης: Βραβείο της Unicef για την φωτογραφία της χρονιάς (εικόνες)

Δείτε για ποιο καρέ που απαθανάτισε με τον φακό του, διακρίθηκε ο φωτορεπόρτερ

Kάθε χρόνο η UNICEF απονέμει το «Photo of the Year Award» για τη φωτογραφία που αποτύπωσε καλύτερα τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης παιδιών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για το 2020 το βραβείο απονεμήθηκε στον Έλληνα φωτογράφο Άγγελο Τζωρτζίνη, ο οποίος απαθανάτισε την συγκλονιστική στιγμή που προσφυγόπουλα από τον καταυλισμό της Μόριας τρέχουν να σωθούν από τη φωτιά που ξέσπασε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media αναφέρει ότι τον τιμά ιδιαίτερα η απονομή αυτού του βραβείου. «Τα παιδιά είναι το μέλλον και είμαστε υπεύθυνοι γι’ αυτά», έγραψε.

Ο φωτογράφος ευχαρίστησε και άλλους σπουδαίους συναδέλφους του για την υποστήριξη που του παρέχουν όλα αυτά τα χρόνια όπως τον Άλκη Κωνσταντινίδη, τον Άγγελο Χριστοφιλόπουλο, τον Άρη Μεσσήνη, τον Γιώργος Καραχάλη και τον Γουίλ Βασιλόπουλο.

Επίσης, ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και εύχεται η επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη για όλους μας.

Η ανακοίνωση της UNICEF για την βράβευση του Έλληνα φωτογράφου, αναφέρει:

Ήταν μια καταστροφή μέσα σε μια καταστροφή: Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, το στρατόπεδο προσφύγων Moria στο ελληνικό νησί της Λέσβου κάηκε, αφήνοντας 13.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 4.000 παιδιών, χωρίς στέγη, τα οποία έφυγαν από τον πόλεμο στη Συρία, τη βία στο Αφγανιστάν, τον φόβο στο Ιράκ και τα οποία ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, πολλά από αυτά για χρόνια.

Το στρατόπεδο ήταν απελπιστικά συνωστισμένο, οι ασθένειες εξαπλώνονταν ανεξέλεγκτα, τα τρόφιμα και το καθαρό νερό είχαν συχνά έλλειψη. Και μετά ήρθαν οι φλόγες. Με τη φωτιά να εξαπλώνεται γρήγορα, η μόνη επιλογή που απομένει για τους πρόσφυγες ήταν να αρπάξουν ό, τι μπορούν και να τρέξουν. Μεταξύ των πολλών εικόνων αυτής της κόλασης, οι πιο εντυπωσιακές εικόνες της ταλαιπωρίας των παιδιών τραβήχτηκαν από τον Έλληνα φωτογράφο Άγγελο Τζωρτζίνη. Εικόνες παιδιών με αναπνευστικές μάσκες, περπατώντας χέρι-χέρι μέσα από σύννεφα καπνού.

Εικόνες στιγμών σοκ και κατάρρευσης, τρόμου και κλάματος. Και η φωτογραφία που δείχνει διαφυγή και γενναιότητα, δυσπιστία και την ετοιμότητα να βοηθήσουμε τους άλλους σε απόλυτη ανάγκη, όλα σε μία μόνο εικόνα.

Η δύναμη ενός μικρού αγοριού που σώζει ένα ακόμη νεότερο. Τα μάτια του νεαρού σωτήρα γεμάτα ελπίδα ότι μπορεί να έρθει μια άλλη, καλύτερη ζωή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, υπάρχουν σήμερα περίπου 79,5 εκατομμύρια πρόσφυγες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περίπου 32 εκατομμυρίων παιδιών και νέων.

Ποιος είναι ο Άγγελος Τζωρτζίνης

Ο Άγγελος Τζωρτζίνης γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1984 στο Αιγάλεω. Το 2006 πήγε στην Leica Academy of Creative Photography στην Αθήνα και μετά από αυτό συνειδητοποίησε ότι μπορούσε με τη φωτογραφική μηχανή να βρει το δρόμο του στη ζωή. «Στόχος μου δεν είναι να προβάλω τον εαυτό μου στη φωτογραφία. Αντί για αυτό, θέλω να δουν οι άνθρωποι τις φωτογραφίες μου και να καταλάβουν τι σημαίνουν για εμένα», δήλωνε παλαιότερα στο Time. Ο Τζωρτζίνης άρχισε να συνεργάζεται με το AFP το 2007, ενώ δούλευε σε προσωπικά πρότζεκτ στην Αίγυπτο, τη Λιβύη, την Τουρκία και την Ελλάδα, όπως και σε θέματα για τους New York Times.