Αθλητικά

Μετακομίζει στο Ισραήλ ο Κόνιαρης

Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ θα παραχωρηθεί στην ομάδα του Ισραήλ, υπό μορφή δανεισμού, από τον Ολυμπιακό.

Υπό τις οδηγίες του Έλληνα τεχνικού της Χάποελ Χολόν, Στέφανου Δέδα, θα βρει το νέο έτος τον Αντώνη Κόνιαρη. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ θα παραχωρηθεί στην ομάδα του Ισραήλ, υπό μορφή δανεισμού, από τον Ολυμπιακό.



Ο... συνωστισμός στα γκαρντ στην ομάδα του Πειραιά δεν δίνει την ευκαιρία στον νεαρό ταλαντούχο διεθνή για αγωνιστικό χρόνο, κάτι που θα έχει στη Χάποελ Χολόν.



Την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Αντώνης Κόνιαρης αγωνίστηκε μόλις σε έναν αγώνα στη Euroleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα απέναντι στην Μπασκόνια, έχοντας 5:08΄΄ χρόνο στο παρκέ.