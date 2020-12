Κόσμος

Φονική έκρηξη σε εργοστάσιο πυρίτιδας (εικόνες)

Θανάτους και μεγάλη καταστροφή προκάλεσε η έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο.

Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο στην κεντρική Ιταλία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωσης πυρίτιδας, στην περιοχή Casalbordino.

Λόγω της έκρηξης και της καταστροφής που προκλήθηκε, διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στην περιοχή.