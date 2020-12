Κοινωνία

Οι αλλαγές σε Πανελλαδικές και Πανεπιστήμια

Ρυθμίσεις για την θεσμοθέτηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής και τέλος στους αιώνιους φοιτητές.

Δύο δέσμες ρυθμίσεων εισηγήθηκε στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, με γνώμονα τη συνολική βελτίωση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Πρώτον, ρυθμίσεις που επανοριοθετούν τη σχέση των φοιτητών με το Πανεπιστήμιο, τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διάρκεια φοίτησης σε αυτή.

Αναλυτικά:

Α. Ρυθμίσεις που αφορούν στη θεσμοθέτηση Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)

Κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα θα θέτει ως ΕΒΕ ποσοστό του μέσου όρου των μέσων επιδόσεων όλων των υποψηφίων στο σύνολο των τεσσάρων μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου στο οποίο αντιστοιχεί το Τμήμα. Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη διασφάλιση των ακαδημαϊκών προϋποθέσεων της επιτυχούς φοίτησης και της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών, επομένως και τη θωράκιση του κύρους των πανεπιστημιακών σπουδών και τη μείωση του ποσοστού μη ολοκλήρωσης των σπουδών, που σήμερα πλησιάζει το 30% του συνόλου. Επίσης, στόχος είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των ΑΕΙ και της δυνατότητας κάθε τμήματος να διαμορφώσει το ακαδημαϊκό του προφίλ.

Β. Ρυθμίσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε δύο φάσεις.

Στόχος των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι να δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στην εκπεφρασμένη προτίμηση των υποψηφίων σε Πανεπιστημιακό Τμήμα εισαγωγής. Ενθαρρύνονται, έτσι, οι συνειδητές επιλογές στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, ενώ επιτυγχάνεται η μείωση του αριθμού επιτυχόντων σε σχολή «τυχαίας» επιλογής, η αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών με συμμετοχή φοιτητών που επιλέγουν στοχευμένα τα εν λόγω τμήματα, η μείωση της ανάγκης μετεγγραφών, η απαλοιφή του φαινομένου των εξαιρετικά χαμηλών βάσεων εισαγωγής, που απειλούν με απαξίωση τις πανεπιστημιακές σπουδές και το κύρος των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και τη φοιτητική πορεία των εισαχθέντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζεται επ’ ουδενί η προετοιμασία των φετινών υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς οι αλλαγές δεν αφορούν τα προς εξέταση μαθήματα, την ύλη ή οτιδήποτε αφορά στην προετοιμασία τους. Αφορούν μόνο την κατάταξή τους στις σχολές προτίμησής τους, αφού έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.





Γ. Ρυθμίσεις για τη θέσπιση ορίου φοίτησης

Προτείνεται όριο φοίτησης το Ν + ½Ν, όπου Ν το ελάχιστο πλήθος των ετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Για παράδειγμα, όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 4 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 2. Όπου η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 6 έτη, το όριο φοίτησης επεκτείνεται κατά 3. Η ρύθμιση θα ισχύσει για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, ενώ για τους ήδη φοιτούντες θα υπάρξουν μεταβατικές προβλέψεις.

2. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασαν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα Α.Ε.Ι.

Η δέσμη αυτή ρυθμίσεων περιλαμβάνει τη διεύρυνση μέτρων ασφαλείας στο χώρο των ΑΕΙ, όπως η ελεγχόμενη είσοδος, την ενίσχυση των διατάξεων πειθαρχικού και ποινικού δικαίου, με τη θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή πράξεων βίας και ανομίας στο Πανεπιστήμιο, και τη σύσταση ειδικής Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), αποτελούμενης από αξιωματικούς και ειδικούς φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας που θα υπάγονται ιεραρχικά στον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.

Στόχος είναι η βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, ενός χώρου ελεύθερης διακίνησης ιδεών, απρόσκοπτης διεξαγωγής έρευνας και διδασκαλίας.

Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με αυτές τις δέσμες ρυθμίσεων, επιδιώκουμε συνολική αναβάθμιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, εξασφάλιση πιο στοχευμένων και πιο ποιοτικών επιλογών για τους φοιτητές και μεγαλύτερη αυτονομία για τα Πανεπιστήμιά μας. Πρόκειται για ρυθμίσεις που εντάσσονται στο σχεδιασμό μας για την ολιστική αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, αλλά και την ώθηση των Ιδρυμάτων μας σε μία ανοδική πορεία, που αξίζουν και μπορούν να επιτύχουν χάρη στο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό τους. Τελικός ωφελούμενος, σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα και συνακόλουθα η κοινωνία μας εν συνόλω.»

ΚΚΕ: Aπαράδεκτες οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

«Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για την αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και μάλιστα από φέτος, δικαίως προκαλούν μεγάλη αγανάκτηση σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Είναι απαράδεκτο να υπάρξει οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή που θα επηρεάσει όσους πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα στις φετινές πρωτόγνωρες συνθήκες» επισημαίνει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του. Όπως αναφέρει, «είναι εντελώς υποκριτικές έως και ψεύτικες οι αναφορές του πρωθυπουργού ότι με αυτόν τον νέο τρόπο πρόσβασης, οι υποψήφιοι μαθητές θα εισάγονται σε τμήματα που πραγματικά επιθυμούν. Το επιχείρημα αυτό βγαλμένο από το οπλοστάσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουργίας Γαβρόγλου, είναι σαθρό, γιατί οι νέοι που δεν θα εισάγονται στα τμήματα που θα είναι στις πρώτες -πολύ περιορισμένες σύμφωνα με την κυβέρνηση- επιλογές τους, τελικά θα επιλέξουν άλλα τμήματα που έχουν μείνει κενά».

Τονίζει ότι «το προτεινόμενο σύστημα πρόσβασης είναι απαράδεκτο, γιατί αναγκάζει δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους για εισαγωγή στα πανεπιστήμια να "τζογάρουν" για τις προοπτικές των σπουδών τους, ενώ περιορίζει τις επιλογές και τις δυνατότητες τους. Στρώνει το έδαφος για να ενταθεί η κατηγοριοποίηση πανεπιστημιακών σχολών και αποφοίτων, προετοιμάζοντας νέο γύρο συγχωνεύσεων και κλεισίματος τμημάτων, την ώρα μάλιστα που έχει ήδη συνδέσει τη χρηματοδότηση των ιδρυμάτων με την αξιολόγηση των επιδόσεών τους».

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι «συνέχεια αυτής της πολιτικής αποτελούν και τα σχέδια για την ίδρυση "Πανεπιστημιακής Αστυνομίας" και την ένταση της καταστολής. Ήδη χιλιάδες μέλη ΔΕΠ, φοιτητές, εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, όπως και πολλά ακαδημαϊκά όργανα, διατρανώνουν την εναντίωσή τους με την προώθηση του δόγματος "νόμος και τάξη" στα ΑΕΙ που καμία σχέση δεν έχει με την αντιμετώπιση υπαρκτών προβλημάτων λειτουργίας των πανεπιστημίων. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε από την απόφαση να διατεθούν εκατομμύρια ευρώ για οτιδήποτε άλλο εκτός από τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών και των ιδρυμάτων, για να διασφαλιστεί η επαναφορά σε κανονική λειτουργία, για τις οποίες η κυβέρνηση δε δίνει δεκάρα».

«Όσοι ορέγονται να δουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να λειτουργούν σαν επιχειρηματικοί όμιλοι, με τα τμήματα να επιλέγουν ποιος είναι κατάλληλος να σπουδάσει, με security στην είσοδο και όργανα καταστολής να προστατεύουν την επιχειρηματική τους λειτουργία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την αποφασιστικότητα και τη δυναμική αντίδραση όσων πλήττονται από τα νέα αντιδραστικά κυβερνητικά σχέδια. Η σπουδή της κυβέρνησης να υιοθετήσει και να προωθήσει σχεδόν κάθε πρωτοβουλία για την ανώτατη -και όχι μόνο- εκπαίδευση που άφησε ημιτελή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ (από την αναγνώριση των κολεγίων μέχρι το σύστημα πρόσβασης, κι από τα δίδακτρα σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μέχρι τη θέσπιση δομών κατάρτισης κατ' επιταγή του ΣΕΒ) αποδεικνύει την αγαστή σύμπλευση των αστικών κομμάτων με τις επιταγές του κεφαλαίου για τις αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση» αναφέρει επίσης η ανακοίνωση του ΚΚΕ και καταλήγει τονίζοντας: «Οι αλλαγές της κυβέρνησης θα πρέπει να συναντήσουν τη μαχητική απάντηση της νεολαίας, των εκπαιδευτικών, όλου του λαού».

