Ακάρ στην Ελλάδα: υπονομεύετε τις σχέσεις καλής γειτονίας

Έντονη η αντίδραση της Άγκυρας για τις NAVTEX που εξέδωσε η χώρα μας. Τι λέει ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για τις κυρώσεις που αποφάσισαν οι ΗΠΑ.

Σε νέες προκλητικές δηλώσεις, κατά της Ελλάδας, προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ παρακολουθώντας την «Άσκηση Tiger Claw 2020» στη Ναυτική Βάση Aksaz.

"Η Ελλάδα εξέδωσε 46 NAVTEX, σε 22 τομείς, μέσα σε 3 μήνες. Αυτές οι συμπεριφορές υπονομεύουν τις σχέσεις καλής γειτονίας" τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: "Ο γείτονάς μας είναι πολύ αργός, απρόθυμος για συνομιλίες και εξακολουθεί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα".

Όσον αφορά στο ψήφισμα για κυρώσεις από τις ΗΠΑ σημείωσε: "Η απόφαση των ΗΠΑ για κυρώσεις θα επηρεάσει αρνητικά όχι μόνο την Τουρκία, αλλά και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ".

Πηγή: gazetehaberi.com