Κοινωνία

Οικιακή βοηθός έκλεβε τεράστια ποσά από τους εργοδότες της

Η 40χρονη αφού κέρδιζε την εμπιστοσύνη τους στην συνέχεια τους κατάκλεβε και εξαφανιζόταν.

Μία 40χρονη είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στα βόρεια προάστια, καθώς κατάφερνε να γίνει οικιακή βοηθός σε οικονομικά εύπορες οικογένειες και τελικά να εξαφανίζεται, αφού τους άρπαζε όσα χρήματα έβρισκε στα σπίτια τους.

Η γυναίκα από τη Γεωργία έβρισκε μέσω αγγελιών άτομα που ενδιαφέρονταν να προσλάβουν οικιακή βοηθό και αφού φρόντιζε στην πρώτη συνάντηση να δίνει την καλύτερη εντύπωση, την προσλάμβαναν και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις για εσωτερική εργασία.



Σύμφωνα όμως με τις καταγγελίες που έκαναν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών έπεφταν θύματα της αφού εντόπιζε που είχαν κρύψει χρήματα και αφού τα έκλεβε μετά εξαφανιζόταν.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου άρπαξε 20.000 ευρώ από σπίτι που εργαζόταν, ενώ από ένα άλλο 18.000 ευρώ.

Οι καταγγελίες διαδέχονταν η μια την άλλη στα αστυνομικά τμήματα των βόρειων προαστίων και τελικά την Κυριακή η αστυνομία την εντόπισε και τη συνέλαβε.



Πάντως οι Αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα της Γεωργιανής είναι πολλά περισσότερα και γι' αυτό το λόγο θα ζητήσουν από τον εισαγγελέα να εκδώσει διάταξη δημοσιοποίησης της φωτογραφίας της.

Πηγή: cnn.gr