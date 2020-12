Υγεία - Περιβάλλον

Άνοιξε η πλατφόρμα emvolio.gov.gr: απαντήσεις για τον εμβολιασμό

Η πλατφόρμα παρέχει απαντήσεις για τον εμβολιασμό κατά της covid-19, πληροφορίες για το εμβόλιο, την άυλη συνταγογράφηση και την διαδικασία του ραντεβού.

Σε λειτουργία είναι από σήμερα η πλατφόρμα emvolio.gov.gr, και όλοι οι πολίτες μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τον εμβολιασμό κατά της covid-19. Με βάση τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό για τις παραδόσεις των δόσεων εμβολίων η πλατφόρμα των ραντεβού θα ανοίξει στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου για τον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού.

«Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για την covid-19 ξεκίνησε. Το εμβόλιο είναι στα χέρια μας. Εγκεκριμένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του από τους αρμόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον EMA και τον FDA», αναφέρεται στο emvolio.gov.gr.

Ο εμβολιασμός, είναι δωρεάν για όλους, ξεκινά για τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή της υγείας, τις ευπαθείς ομάδες, για όσους βρίσκονται σε κλειστές δομές / δομές φροντίδας και όσους υπηρετούν σε σημαντικές υπηρεσίες του κράτους. Στόχος, να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού άνω των 18 ετών.

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μπορεί να αλλάξει την προτεραιότητα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα είναι διαθέσιμες. «Δεν χρειάζεται να καλέσετε για να εμβολιαστείτε, καθώς όλοι θα ενημερωθούν για το ραντεβού τους την κατάλληλη στιγμή. Το εμβόλιο είναι προαιρετικό, αλλά απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Και δεν ξεχνάμε. Συνεχίζουμε να φοράμε μάσκα και να κρατάμε αποστάσεις για όσο χρειαστεί».

Οκτώ βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τους εμβολιασμούς

Η πλατφόρμα παρέχει απαντήσεις σε ερωτήσεις για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό κατά της covid-19, γενικές πληροφορίες για το εμβόλιο και η τρίτη ενότητα αφορά την άυλη συνταγογράφηση και την διαδικασία του ραντεβού για τον εμβολιασμό.

Οκτώ βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τους εμβολιασμούς που παρατίθενται στο emvolio.gov.gr:

1. Πότε θα είναι διαθέσιμο το εμβόλιο κατά της COVID-19 στη χώρα μας;

Οι εμβολιασμοί θα ξεκινήσουν αμέσως μόλις τα διαθέσιμα εμβόλια λάβουν την τελική έγκριση από τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές Αρχές, κάτι που αναμένεται να συμβεί έως το τέλος του έτους. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα ξεκινήσει αρχές Ιανουαρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

2. Με ποια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού στη χώρα μας;

Οι εμβολιασμοί ομάδων του γενικού πληθυσμού ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2021. Για την ομαλή εφαρμογή αυτής της διαδικασίας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, θα προκύψει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μία ενιαία λίστα δικαιούχων του εμβολίου. Οι δικαιούχοι αυτοί προ-κατανέμονται σε συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα με βάση τη φορολογική τους διεύθυνση, η οποία είναι η πλέον επικαιροποιημένη και τα ραντεβού τους προ-κρατούνται σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Επομένως, όλα τα ραντεβού θα προκύψουν πριν ακόμα αρχίσει ο εμβολιασμός και θα οριστικοποιούνται μόνο όταν ο δικαιούχος επιβεβαιώσει την παρουσία του. Ο πολίτης, εφόσον είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, λαμβάνει αυτόματα ένα sms/email με το προκαθορισμένο σημείο ραντεβού, σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Μαζί με τις πληροφορίες του ραντεβού λαμβάνει ειδικό κωδικό επαλήθευσης και σχετικό link, στο οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει και να οριστικοποιήσει το ραντεβού του.

Οι πολίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στην άυλη συνταγογράφηση θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού διαδικτυακά, εισάγοντας τον ΑΜΚΑ τους στη σχετική πλατφόρμα και το σύστημα θα τους ενημερώνει αυτόματα αν ανήκουν στις ομάδες που εμβολιάζονται τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εφόσον ανήκουν στις ομάδες προτεραιότητας, μπορούν να κλείσουν το ραντεβού εισάγοντας τους κωδικούς taxisnet.

Επιπλέον, όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν να επικοινωνούν με τηλεφωνικό κέντρο, και δίνοντας τον ΑΜΚΑ τους και ταυτοποιητικά τους στοιχεία να ενημερώνονται για το πότε είναι προγραμματισμένο να εμβολιαστούν ενώ τέλος, εναλλακτικά, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε φαρμακείο ή σε ΚΕΠ όταν η δυνατότητα αυτή γίνει διαθέσιμη.

3. Πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο για την covid-19;

Αφού λάβουν και τις δύο δόσεις του εμβολίου, οι περισσότεροι άνθρωποι θα είναι προστατευμένοι. Χρειάζεται τουλάχιστον μια εβδομάδα μετά την χορήγηση της 2ης δόσης για να αναπτυχθεί ανοσία και αυτή τη στιγμή δεν είναι ακριβώς επιβεβαιωμένο το χρονικό διάστημα που αυτή θα διαρκεί, αλλά υπολογίζεται ότι θα ξεπερνάει το ένα έτος. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να κολλήσει κάποιος ακόμη και αν έχει λάβει το εμβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας, μέχρι να εμβολιαστεί μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

4. Ποιος καλύπτει το κόστος του εμβολιασμού;

Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα εμβολιαστούν δωρεάν. Το κόστος του εμβολιασμού στη χώρα μας το καλύπτουν πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος.

5. Ποιες ομάδες του πληθυσμού θα έχουν προτεραιότητα στον εμβολιασμό;

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας προσφέρει αρχικά το εμβόλιο για την covid-19 στα άτομα που φροντίζουν την υγεία του πληθυσμού και σε αυτούς που κινδυνεύουν περισσότερο. Οι υγειονομικοί είναι η πρώτη ομάδα που θα εμβολιαστεί ώστε να προστατευτούν οι ίδιοι αλλά και να είναι σε θέση να φροντίσουν την υγεία του πληθυσμού. Ταυτόχρονα, θα έχουν προτεραιότητα οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι σε οίκους ευγηρίας και άλλες δομές χρονίως πασχόντων. Στη συνέχεια, θα εμβολιαστούν οι άνω των 60 ετών, όσοι πάσχουν από κάποιο χρόνιο νόσημα καθώς και όσοι εργάζονται σε σημαντικές υπηρεσίες του κράτους. Στη συνέχεια το σύνολο του πληθυσμού άνω των 18 ετών. Η σειρά με την οποία θα πραγματοποιηθεί το εμβόλιο στον πληθυσμό θα βασίζεται στις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού.

6. Αφού εμβολιαστώ θα μπορώ να ξαναγυρίσω στον προηγούμενο τρόπο ζωής μου;

Υπολογίζεται ότι θα πρέπει πρώτα να εμβολιαστεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού (περίπου 7 στους 10), μέχρι να υπάρξει ανοσία για την κοινότητα. Επομένως, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε με την ίδια συνέπεια τα μέτρα προστασίας, μέχρι να εμβολιαστεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

7. Πόσο ασφαλή είναι τα εμβόλια που θα κυκλοφορήσουν;

Μέχρι στιγμής, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν λάβει το εμβόλιο κατά της COVID-19 χωρίς να έχουν αναφερθεί σοβαρά ανεπιθύμητα συμπτώματα, πέρα από τα συνήθη που παρατηρούνται σε κάποια άτομα μετά από κάποιον εμβολιασμό. Τα εμβόλια που θα χρησιμοποιηθούν στη χώρα μας έχουν πάρει έγκριση για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα τους από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, τον ΕΜΑ (European Medicines Agency) και τον FDA (Food and Drug Administration) και έχουν ελεγχθεί από τον ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας). Όλα τα εμβόλια θα έχουν υποβληθεί σε κλινικές μελέτες για την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια τους και θα έχουν ελεγχθεί σε πολλά διαδοχικά στάδια (μελέτες φάσης 1 - έως 3). Σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για να δοθεί άδεια κυκλοφορίας σε ένα εμβόλιο πρέπει να πάρουν μέρος τουλάχιστον 30.000 άτομα στις μελέτες φάσης 3. Αυτή η προϋπόθεση θα τηρηθεί και για τα εμβόλια αυτά. Να σημειωθεί ότι η παρακολούθηση για τυχόν σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες συνεχίζεται διεθνώς και μετά την έναρξη της χορήγησης τους.

8. Προκαλούν τα εμβόλια ανεπιθύμητες ενέργειες;

Οι όποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να προκληθούν είναι ήπιες και παροδικές, όπως πόνος στο χέρι στο σημείο της ένεσης, πυρετός, αδιαθεσία, μυαλγίες και πονοκέφαλος. Όλα αυτά τα συμπτώματα υποχωρούν γρήγορα, συνήθως μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο. Η λήψη παρακεταμόλης βοηθά στην αντιμετώπιση τους. Είναι πολύ σπάνιο για οποιονδήποτε να παρουσιάσει κάποια σοβαρή αντίδραση στο εμβόλιο (αναφυλαξία). Εάν συμβεί αυτό, συνήθως εκδηλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και το προσωπικό που χορηγεί το εμβόλιο είναι εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις άμεσα.