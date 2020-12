Οικονομία

Ρύθμιση χρεών σε Δήμους: "Πυρά" ΣΥΡΙΖΑ κατά ΥΠΕΣ

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ για τις αλλαγές στην ρύθμιση χρεών σε Δήμους.

"Η κυβέρνηση ανέτρεψε χτες στη Βουλή τη δική της πρόταση για ρύθμιση των, πάσης φύσεως και χρόνου βεβαίωσης, οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε 120 δόσεις, με μια τροποποίηση της τελευταίας στιγμής του άρθρου που είχε συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας", δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Σκουρλέτης.



Και συνεχείζει: "Το «άδειασμα» Θεοδωρικάκου, με αντίστοιχη επικράτηση του Σκυλακάκη, δεν θα είχε καμία σημασία για την κοινωνία, εάν δεν εκφραζόταν με την τροποποίηση της διάταξης, έτσι ώστε να στερηθεί το δικαίωμα ρύθμισης των οφειλών του ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας. Πλέον μιλάμε για λιγότερες δόσεις και κυρίως για οφειλές μόνο από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021. Έτσι, ακόμη και για όσους θα δικαιούνται ρύθμιση, το εύρος των οφειλών συρρικνώθηκε και οι όροι εξόφλησης χειροτέρεψαν, παρά τις ιδιαίτερες, εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες στην οικονομία, λόγω και της πανδημίας. Οι μεγάλοι χαμένοι είναι και πάλι οι πολίτες, όπως και η Αυτοδιοίκηση. Η κυβέρνηση επιμένει να κάνει τα λιγότερα δυνατά σε κάθε πεδίο δράσης της, όταν δεν κάνει ό,τι μπορεί για να χειροτερέψει τα πράγματα για πάρα πολλούς, ιδίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλεπάλληλες κυβερνητικές αποφάσεις, που χαρακτηρίζονται από αντιφάσεις και συνειδητές ελλείψεις, δυσκολεύουν τον αγώνα που δίνουν χιλιάδες επιχειρήσεις ενάντια στις επιπτώσεις της πανδημίας. Έστω και τώρα, η κυβέρνηση οφείλει να αλλάξει πορεία" καταλήγει ο Π. Σκουρλέτης.

Από την πλευρά του ο τομεάρχης Εσωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, σε δήλωσή του αναφέρει:

«Φαίνεται ότι στην επιτελική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη οι υπουργοί δεν συνεννοούνται ούτε μεταξύ τους.

Ο αρμόδιος υπουργός κ. Θεοδωρικάκος διατυμπάνιζε για μέρες πως θα φέρει ρύθμιση μαμούθ για την εξυπηρέτηση οφειλών πολιτών και επιχειρήσεων προς τους δήμους, σε 120 δόσεις.

Έλεγε ότι η ρύθμιση θα αφορά τους πάντες.

Η διάταξη κατατέθηκε και στο παρά πέντε ο κ. Σκυλακάκης την ανέτρεψε πλήρως.

Κούρεμα στον αριθμό των δικαιούχων.

Κούρεμα στον αριθμό των δόσεων.

Κούρεμα στον αριθμό των οφειλών που μπορούν να ρυθμιστούν.

Μπάχαλο ολκής. Κυβέρνηση αχρηστείας».