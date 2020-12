Παράξενα

Το ξεχωριστό σποτ της Αστυνομίας για τα Χριστούγεννα (βίντεο)

Με έναν πρωτότυπο τρόπο, η ΕΛ.ΑΣ. στέλνει το δικό της μήνυμα, για τήρηση των μέτρων, όπως κάνουν ο… Άγιος Βασίλης και τα ξωτικά!!

«Ακόμα και ο Άγιος Βασίλης, με τους ταράνδους και τα ξωτικά του, τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Μάλιστα, ταξιδεύουν έχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό τουλάχιστον έδειξε ο αστυνομικός έλεγχος που τους έγινε», αναφέρει η Ελληνική Αστυνομία, στο κείμενο που συνοδεύει το πρωτότυπο ευχετήριο σποτ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Με το σποτ αυτό και κυρίαρχο μήνυμα «Εφαρμόζουμε τα μέτρα και στις γιορτές», το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στέλνει τις ευχές του σε όλους και όλες για τις ημέρες των εορτών.

«Κι αφού η ζωή δεν μας γελάει φέτος, ας ανταλλάξουμε τουλάχιστον χαρούμενες ευχές. Για να πάνε οι άσχημες μέρες πίσω. Και πάλι Χρόνια Πολλά από την ΕΛ.ΑΣ», αναφέρει η Αστυνομία.