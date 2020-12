Κοινωνία

Δολοφονία επιχειρηματία: η ομολογία, το κίνητρο και οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου. Ποια η αιτία για το φονικό. Τι υποστηρίζει ο άνδρας που κατηγορείται για τον φόνο. Ποιος ο ρόλος της μητέρας του.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του 42χρονου άνδρα από την Καβάλα, ο οποίος εξαφανίστηκε την ημέρα των γενεθλίων του και βρέθηκε νεκρός στις 16 Δεκεμβρίου κοντά στον ποταμό Στρυμόνα.

Επί πέντε ημέρες οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Σερρών έψαχναν για στοιχεία ώστε να εξιχνιάσουν την υπόθεση. Κατάφεραν και βρήκαν υλικό από κάμερες ασφαλείας ενώ υπήρξε και μία μαρτυρία που τους βοήθησε ώστε να λύσουν το γρίφο.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος οδηγήθηκε το πρωί στον εισαγγελέα κατηγορούμενος για τη δολοφονία του άτυχου Γιώργου Γρηγοριάδη στο Οφρύνιο Καβάλας. Ωστόσο, δεν είχε συνήγορο υπεράσπισης και γι αυτό αναμένεται να βρεθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα την Τετάρτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πάντως, παραδέχθηκε ότι έφτασε στο σημείο να χτυπήσει το θύμα πισώπλατα με μία αξίνα γιατί πίστευε ότι το θύμα του έκλεβε εργαλεία από το σπίτι. Είχε προηγηθεί μεταξύ τους λεκτική διαμάχη, ενώ το μοιραίο χτύπημα για τον 42χρονο ήρθε εν ώρα εργασίας του σε κτίριο δίπλα από το σπίτι του κατηγορουμένου!

Στη συνέχεια, ο 50χρονος, μετέφερε τη σορό με το αυτοκίνητο του θύματος σε αγροτική περιοχή της Αμφίπολης και το εγκατέλειψε μέσα σε αρδευτικό κανάλι όπου και εντοπίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου. “Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Είχε θολώσει το μυαλό μου, επειδή μου είχε κλέψει εργαλεία” φέρεται να είπε στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς ο φερόμενος ως δράστης.

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν επίσης και τη μητέρα του 50χρονου, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία, καθώς όπως προέκυψε από την έρευνα, η ίδια φέρεται να γνώριζε την πράξη του γιου της, ενώ τον βοήθησε να απομακρύνει τη σορό του 42χρονου από το σημείο της δολοφονίας.