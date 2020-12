Οικονομία

E-Shop και Click Away για επιχειρήσεις με τη βοήθεια του ΕΒΕΑ

Οι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα και δωρεάν να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν άμεσα και δωρεάν να κάνουν ηλεκτρονικές πωλήσεις, αξιοποιώντας όλους τους δυνατούς τρόπους. Αυτό σημειώνει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με την οποία γνωστοποιεί ότι, σήμερα, με σύνδεση μόνο σε ένα σημείο οι επιχειρήσεις μπορούν να ωφεληθούν ως εξης:

Click Away: για ηλεκτρονική προβολή των προϊόντων σας στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr, ηλεκτρονική παραγγελία, πληρωμή με κατάθεση, με κάρτα ή στο POS και παραλαβή με ραντεβού στο κατάστημα.

"Ηλεκτρονικό Ράφι" στην ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για ηλεκτρονικές πωλήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους πληρωμής και αποστολής παραγγελίας.

Δικό σας e-SHOP: αποκτήστε ταυτόχρονα μια πρώτη έκδοση δικού σας ιδιόκτητου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-SHOP), με δική σας διεύθυνση (domain), με τυποποιημένη μορφή για εύκολη διαχείριση και όλες τις υπηρεσίες προεγκατεστημένες (πληρωμές, διαχείριση παραγγελίας, υπολογισμός μεταφορικών, εκπτώσεις- προσφορές, κλπ) για άμεση λειτουργία.

Αναβαθμισμένη έκδοση e-SHOP: Ξεκινήστε να πουλάτε τα προϊόντα σας, αποκτήστε εμπειρία ηλεκτρονικού εμπορίου και έχετε μετά όλο το χρόνο για εύκολη αναβάθμιση σε πιο εξελιγμένη μορφή e-SHOP, για να δώσετε τη δική σας ταυτότητα, με δική σας αισθητική και όλες τις επιπλέον λειτουργικότητες που απαιτεί η επιχείρησή σας. Μια αναβάθμιση που θα γίνει χωρίς να διαταράξει τη συνεχή λειτουργία του e-SHOP σας.

Το ΕΒΕΑ αναφέρει ότι αναλαμβάνει την πρωτοβουλία αυτή σε συνεργασία με την ηλεκτρονική αγορά Directmarket.gr για να στηρίξει τις επιχειρήσεις σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για το λιανικό εμπόριο, για να δώσει μια άμεση, σύγχρονη και ολοκληρωμένη λύση δωρεάν για την περίοδο της πανδημίας (τουλάχιστον έως 30/06/2020) στους επιχειρηματίες και στους καταναλωτές. Απευθύνεται σε όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις:

τόσο σε αυτές που δεν διαθέτουν δικό τους e-SHOP και τεχνογνωσία ηλεκτρονικού εμπορίου,

όσο και σε αυτές που διαθέτουν δικό τους e-SHOP και μπορούν εύκολα και με αυτόματο τρόπο (αρχείο xml) να προβληθούν και να διαθέσουν τα προϊόντα τους και μέσα από την Hλεκτρονική Αγορά (ένα σύγχρονο Marketplace) Directmarket.gr

Το Directmarket.gr αποτελεί εξέλιξη μιας επιμελητηριακής πρωτοβουλίας που στηρίχθηκε από το ΕΒΕΑ και σήμερα υποστηρίζει σε πανελλαδικό επίπεδο πάνω από 1.600 επιχειρήσεις και περίπου 1.600.000 προϊόντα. Oι επιχειρήσεις μπορούν εύκολα να ενεργοποιήσουν τις δικές τους ηλεκτρονικές πωλήσεις στη διεύθυνση Directmarket.gr ακολουθώντας την επιλογή "Ξεκινήστε τώρα το δικό σας κατάστημα στο DIRECT MARKET" και "Online Εγγραφή" . Επίσης πρόσβαση στη ίδια υπηρεσία μπορεί να έχουν μέσα από το site του ΕΒΕΑ acci.gr και το banner "Ηλεκτρονική Αγορά". Η τεχνική ομάδα του Directmarket.gr θα καθοδηγεί σε οποιαδήποτε απορία και θα υποστηρίζει τις επιχειρήσεις για να ξεκινήσουν τις πωλήσεις τους καθημερινά στα: info@directmarket.gr και 2610452820 (Δευ-Παρ:9:00-17:00) Τμήμα Ηλεκτρονικής Αγοράς