Κοινωνία

“Δέματα αγάπης” μοίρασε η Μητρόπολη Νέας Ιωνίας

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος βρέθηκε και φέτος στο πλευρό των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Βοηθός και συμπαραστάτης στους οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους μας, οι οποίοι προσπαθούν με αγωνία να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές απαιτήσεις της δύσκολης καθημερινότητας, στάθηκε η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των κοινωνικών και φιλανθρωπικών δράσεων που έχει αναπτύξει στην περιφέρειά της.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ επισκέφθηκε την Δευτέρα 21 και την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου με την ευγενική χορηγία των μελών του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου (Γ.Φ.Τ) της Ιεράς Μητροπόλεως, του Ύπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, της δικηγορικής εταιρείας «Μπενετάτος Ιωάννης», του κ. Κωνσταντίνου Τασούλα, του κ. Γερασίμου Φωκά (Ξενοδοχεία «Ηλέκτρα»), του κ. Πάνου Μπαμπάμτση, του κ. Ευαγγέλου Τσάνου, του κ. Ιακώβου Πετμεζάκη, και της Aegean Baltik Bank προσέφερε «Δέματα Αγάπης» σε αναξιοπαθούντες αδελφούς μας με σημαντική ποσότητα τροφίμων και άλλων βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, ανακουφίζοντας έτσι έναν μεγάλο αριθμό οικογενειών ενόψει της μεγάλης Δεσποτικής εορτής των Χριστουγέννων.

Την παράδοση των δεμάτων πραγματοποίησε ο ίδιος Σεβασμιώτατος, συνοδευόμενος από κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως και με τη βοήθεια εθελοντών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της εξάπλωσης της νόσου.

Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος απευθύνει δημόσια θερμότατες ευχαριστίες στους χορηγούς, στους κληρικούς, στους εθελοντές και σε όλους όσους συνέβαλαν ώστε να πραγματοποιηθεί και εφέτος, με όλες τις ευνόητες δυσκολίες, η προσφορά «Δεμάτων Αγάπης» στους δοκιμαζόμενους οικονομικά αδελφούς μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, μέσω του δικτύου αλληλεγγύης των φιλανθρωπικών, κοινωνικών και προνοιακών δομών που έχει αναπτύξει στην περιφέρειά της διανέμει καθημερινά πάνω από 1500 μερίδες φαγητού σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας και περιθάλπει περισσότερες από 700 οικογένειες μέσω των οκτώ ενοριακών Εστιών Αγάπης, επιδιώκοντας έτσι να συμβάλει τόσο στην κοινωνική προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων που πλήττονται οικονομικά, περισσότερο τώρα, από την πανδημία του κορωνοϊού, όσο και στην μερική άρση των συνεπειών της φτώχειας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού.