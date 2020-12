Κοινωνία

Νέες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία

Ο πίνακας με όσους προσλαμβάνονται. Πότε οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνονται 158 μέλη ΕΕΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021 ως εξής:

8 μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων στην Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» και

113 μέλη ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και 37 κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην Πράξη «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 απευθείας σε μια εκ των σχολικών μονάδων της ομάδας πρόσληψής τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Ο πίνακας με τα ονόματα: