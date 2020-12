Οικονομία

Nestle Ελλάς: Δωρεά 6 ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”

Ακόμη μια κοινωνική προσφορά της εταιρείας με την πλούσια δράση.

Η Nestle Ελλάς, κομμάτι της ελληνικής οικογένειας για πάνω από 120 χρόνια και με στόχο μέσα από τα προϊόντα της να ενισχύει την ποιότητα ζωής για μικρούς και μεγάλους, προχωράει σε μια ιδιαίτερα σημαντική δωρεά, 6 παιδιατρικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), στο μοναδικό δημόσιο Παιδοκαρδιοχειρουργικό Κέντρο του ΓΝΠΑ «Η Αγία Σοφία».

Με τη δωρεά αυτή θα δημιουργηθούν 3 νέες παιδιατρικές Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και θα αναβαθμιστούν πλήρως άλλες 3 υπάρχουσες, αφήνοντας έτσι μια παρακαταθήκη στο νοσοκομείο, που θα συμβάλει στη βελτίωση της ιατρικής περίθαλψης των παιδιών, τα οποία είναι το μέλλον της χώρας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nestle Hellas, Νίκος Εμμανουηλίδης, δήλωσε σχετικά: «Αυτή η χρονιά ήταν δύσκολη για όλους. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση που μας υπενθυμίζει καθημερινά ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την υγεία μας. Η εταιρία μας αποτελεί μέλος της ελληνικής κοινωνίας και είμαστε εδώ για να συνδράμουμε στην αντιμετώπιση των προκλήσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να μπορούμε να συμβάλουμε στην προσπάθεια που γίνεται για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ειδικά όταν αυτή η προσπάθεια επικεντρώνεται στα παιδιά που αποτελούν την ελπίδα για το μέλλον και την πηγή αισιοδοξίας μας”.

Σχετικά με τη Nestle

Η Nestle είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων και ροφημάτων παγκοσμίως. Με παρουσία σε 187 χώρες σε όλο τον κόσμο και 291.000 εργαζομένους, ο Όμιλος δεσμεύεται σε έναν σκοπό: να ενισχύσει την ποιότητα ζωής και να συνεισφέρει σε ένα πιο υγιές μέλλον. Η Nestle προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών για τους ανθρώπους και τα κατοικίδιά τους για κάθε στάδιο της ζωής τους. Οι περισσότερες από 2.000 μάρκες της περιλαμβάνουν από προϊόντα με παγκόσμια αναγνώριση όπως ο Nescafe ή η Nespresso μέχρι αγαπημένες τοπικές μάρκες, όπως ο ελληνικός καφές Λουμίδης Παπαγάλος και το φυσικό μεταλλικό νερό Κορπή. Στην Ελλάδα, η Nestle, με παρουσία πάνω από 120 χρόνια, απασχολεί 875 υπαλλήλους και διαθέτει 1 εργοστάσιο νερού και 1 εργοστάσιο καφέ, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται 100% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Nestle Ελλάς ακολουθώντας την παγκόσμια στρατηγική της εταιρείας, έχει θέσει ως προτεραιότητα τη διεύρυνση των δράσεών της προς την κατεύθυνση των βιώσιμων λύσεων με όραμα ένα μέλλον χωρίς απορρίμματα. Παράλληλα με τη δέσμευσή της για πλήρως ανακυκλώσιμες ή επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες έως το 2025 η Nestle Ελλάς υποστηρίζει παράλληλα και προγράμματα καθαρισμού θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων.