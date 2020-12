Υγεία - Περιβάλλον

Αποκάλυψη ΑΝΤ1: ποιοι θα εμβολιαστούν πρώτοι και πότε

Πότε ξεκινούν και από ποιους οι εμβολιασμοί για τον κορονοϊό. Πότε θα κάνουν το εμβόλιο τα παιδιά στα ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ.

Ποιοί θα εμβολιαστούν πρώτοι και από πότε ξεκινούν οι διαδικασίες του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την τελευταία εβδομάδα του 2020 θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία αναφοράς και τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όπως και οι ίδιοι οι ηλικιωμένοι. Πρόκειται για 20.000 άτομα συνολικά.

Την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία Non Covid (όλοι οι νοσοκομειακοί περίπου 115 χιλιάδες άτομα), οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, στα στρατιωτικά νοσοκομεία, στην ΑΕΜΥ (συνολικά 8.215) και στον ΕΟΔΥ (1689).

Στο τέλος Ιανουαρίου θα εμβολιαστούν όσοι εργάζονται και διαμένουν στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, οι εργαζόμενοι και τρόφιμοι στα Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων (4958 άτομα), στα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (3673 άτομα) και στα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (6059 άτομα).

Την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη θα εμβολιαστούν οι εργαζόμενοι σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία αλλά και τα ίδια τα παιδιά (2040 άτομα) και οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικά νοσοκομεία (46000).