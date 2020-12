Πολιτική

Πλακιωτάκης στον ΑΝΤ1: Βίωσα την μοναξιά της ασθένειας και τον αόρατο, αλλά φονικό ιό (βίντεο)

Ο Υπουργός Ναυτιλίας περιέγραψε την "μάχη" που έδωσε με τον κορονοϊό και ευχαρίστησε τους γιατρούς του.

«Ευγνώμων στους γιατρούς», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για την «μάχη» που έδωσε με τον κορονοϊό.



Όπως είπε ο κ. Πλακιωτάκης, ο οποίος σήμερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, μετά από περίπου 25 ημέρες νοσηλείας, τώρα είναι καλύτερα, ωστόσο, ανέφερε ότι χρειάζονται κάποιες ημέρες ανάρρωσης.



Αποκάλυψε ότι για αρκετές ημέρες είχε υψηλό πυρετό και χαμηλό οξυγόνο και έτσι όπως είπε κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά μου σε ΜΕΘ.



Ο κ. Πλακιωτάκης δήλωσε ευγνώμων για τους γιατρούς και τόνισε πως «πρέπει να εμπιστευόμαστε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό».



«Βίωσα την μοναξιά της ασθένειας, όπως και τον αόρατο αλλά φονικό ιό», τόνισε ο κ. Πλακιωτάκης προσθέτοντας «όμως βίασα και την τεράστια προσπάθεια του νοσηλευτικού προσωπικού».



«Είναι μια μοναχική προσπάθεια αλλά είχα κοντά μου την οικογένεια μου. Την στήριξη του πρωθυπουργού και των φίλων μου», ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης και είπε πως είχε καθημερινή επαφή με τους συνεργάτες του και είχε πλήρη επίγνωση των θεμάτων του υπουργείου.

