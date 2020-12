Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Ειδικοί μιλούν στον ΑΝΤ1 για τα “αναπάντητα ερωτήματα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες απαντήσεις δίνουν, φωτίζοντας πτυχές που αφορούν από την κλινική πορεία της λοίμωξης μέχρι τις επιπλοκές που παρουσιάζονται σε βάθος χρόνου.