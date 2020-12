Κοινωνία

“Περαστικοί”... πέταξαν “χριστουγεννιάτικο δώρο” σε κρατούμενο

Τι βρήκαν οι σωφρονιστικοί στο "δέμα" που έφτασε.. από αέρος στο πραύλιο της φυλακής.

Απογευματινές ώρες σήμερα δυο άγνωστα άτομα που επέβαιναν σε δίκυκλο προσέγγισαν εξωτερικά το Κατάστημα Κράτησης Χανίων και πέταξαν συσκευασίες που περιείχαν 30 ναρκωτικά χάπια, κινητό τηλέφωνο, φορτιστή και ακουστικά.

Η ενέργεια τους έγινε αντιληπτή από τους εξωτερικούς φρουρούς, ενημερώθηκαν οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι συσκευασίες εντοπίστηκαν σε κοινόχρηστο χώρο και κατασχέθηκαν.

Ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές και ενεργούνται αναζητήσεις για τους δράστες, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.