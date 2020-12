Κοινωνία

Πολιτική Προστασία: το βίντεο - “ευχαριστώ” για τα 25 χρόνια δράσης

Με ένα μικρό αφιέρωμα σε όλους όσοι συνδράμουν το έργο της, η Γεν. Γραμματεία γιορτάζει την επέτειο από την έναρξη λειτουργίας της.

Με ένα άκρως συγκινητικό βίντεο, η Πολιτική Προστασία γιορτάζει 25 χρόνια προσφοράς και τιμά τους ανθρώπους από όλους τους φορείς που συνδράμουν στο έργο της. Θυμίζοντάς μας ότι η συλλογική προσπάθεια, η διακλαδικότητα και η συνεργασία αποτελούν θεμέλιο για την προάσπιση της ζωής και περιουσίας των Ελλήνων πολιτών και για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, η Πολιτική Προστασία αναδεικνύει σήμερα το έργο των ανθρώπων που βρίσκονται πίσω από αυτή την κοινή προσπάθεια, το έργο των στελεχών της που κάθε μέρα προστατεύουν όλους εμάς.

Τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του ΕΚΑΒ, μαζί με τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι καθημερινά δίπλα μας, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Και κάθε μέρα δίνουν τη μάχη ενάντια σε προκλήσεις που συχνά υπερβαίνουν τα ανθρώπινα όρια και αντοχές. Φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, κλιματική κρίση, νέες πρωτοφανείς απειλές, όπως ο κορονοϊός, καταστάσεις που για τους περισσότερους από εμάς αποτελούν σενάρια επιστημονικής φαντασίας, γι' αυτούς τους ανθρώπους είναι η δουλειά τους, η καθημερινότητά τους, είναι η προσωπική τους μάχη για να προστατεύουν τους συνανθρώπους τους.

Τον τελευταίο χρόνο ειδικότερα, η Πολιτική Προστασία έχει κάνει άλματα στη χώρα μας, ενώ η κρίση της πανδημίας επιτάχυνε ακόμα περισσότερο την εξέλιξή της. Με τη δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων που θέτει τα θεμέλια για ένα πλήρως αναδιαρθρωμένο σύστημα Πολιτικής Προστασίας - ασπίδα ενάντια σε κάθε καταστροφή. Με ένα σύγχρονο μηχανισμό, με σχέδιο, οργάνωση, επιστημονική επάρκεια και αποτελεσματικότητα που μέχρι πριν λίγο καιρό ίσως φαινόταν εξωπραγματική για τα ελληνικά, αλλά και τα διεθνή, δεδομένα.

Πίσω από αυτή την προσπάθεια, υπάρχουν άνθρωποι. Στελέχη με ονοματεπώνυμο, με οικογένειες, με αγαπημένους, άνθρωποι όμως που «ξεκινάνε το πρωί χωρίς να ξέρουν πού θα βρεθούν το βράδυ», όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει το επετειακό βίντεο για τα 25 Χρόνια της Πολιτικής Προστασίας, καθώς κάθε μέρα τους είναι μια απαράμιλλη πρόκληση. Στελέχη που καθημερινά αναμετρώνται με τα στοιχεία της φύσης, με απειλές και κινδύνους για να παραμείνουμε όλοι μας ασφαλείς.

Αυτούς τους ανθρώπους τιμά σήμερα η Πολιτική Προστασία και σε αυτούς τους ανθρώπους ας πούμε όλοι μας ένα ελάχιστο «ευχαριστώ». Δεν το περιμένουν, δεν το ζητούν για να συνεχίσουν να είναι δίπλα μας με την ίδια αυταπάρνηση, αλλά το αξίζουν όσο λίγοι να το ακούσουν από όλους εμάς.

Μητσοτάκης: Ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας τις πιο δύσκολες στιγμές

«Ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας τις πιο δύσκολες στιγμές» εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter όπου παραθέτει το σποτ της Πολιτικής Προστασίας.

«Ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας τις πιο δύσκολες στιγμές, που δίνουν καθημερινή μάχη για να προστατεύσουν τους πολίτες. Η Πολιτική Προστασία στην Ελλάδα μετράει 25 χρόνια. Και σήμερα, ενισχυμένη και πιο σύγχρονη, είναι πιο ισχυρή από ποτέ» γράφει ο πρωθυπουργός.