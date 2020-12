Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ινστιτούτο Ρόμπερτ Koχ: προστατεύουν τα εμβόλια από τη μετάλλαξη;

Τι εκτιμά ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών του Ινστιτούτου. Έρευνες στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία.

Ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Εμβολιασμών του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Kox (RKI), ο λοιμωξιολόγος Τόμας Μέρτενς, εκτιμά ότι σύμφωνα με την παρούσα φάση των ερευνών, τα υπάρχοντα εμβόλια προσφέρουν προστασία και από τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού.

«Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ένδειξη ότι το εμβόλιο δεν είναι πλέον αποτελεσματικό απέναντι στη νέα παραλλαγή του ιού. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να καταστεί αυτή η διατύπωση αξιόπιστη. Και οι έρευνες αυτές διεξάγονται επί του παρόντος, για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στη Biontech στη Γερμανία», δήλωσε ο Μέρτενς σε συνέντευξή του η οποία θα δημοσιευτεί στο αυριανό φύλλο της οικονομικής εφημερίδας «Handelsblatt».

Ο Μέρτενς αναμένει «πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε 14 ημέρες. Μέχρι τότε, πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι. Η αναστάτωση δεν βοηθά κανέναν σε τίποτα. Ωστόσο, ορισμένα πράγματα δεν μπορούν να δοκιμαστούν καθόλου σε ένα εργαστήριο. Για παράδειγμα, πρέπει να παρατηρηθεί εάν άτομα που είχαν ήδη μολυνθεί από τον κορονοϊό την άνοιξη μπορούν να μολυνθούν εκ νέου από την μετάλλαξή του και, πάνω απ 'όλα, αν μπορούν να ασθενήσουν ξανά», όπως είπε.