Κορονοϊός - Βρετανία: Τριπλασιάστηκαν οι θάνατοι την Τρίτη

Αυξημένος σε σχέση με την Δευτέρα είναι και ο αριθμός των νέων μολύνσεων που καταγράφηκε στην χώρα, παρά τα αυστηρά μέτρα.

Οι βρετανικές υγειονομικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι κατέγραψαν 36.804 νέες μολύνσεις από την Covid-19 μέσα σε 24 ώρες, ενώ 691 ασθενείς έχασαν τη μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Και οι δύο αυτοί αριθμοί είναι αυξημένοι σε σύγκριση με την Δευτέρα, όταν είχαν ανακοινωθεί 33.364 νέα κρούσματα και 215 θάνατοι.