Αθλητικά

Euroleague: ισοπέδωσε τον Ερυθρό Αστέρα η Ζενίτ

Η Ζενίτ χρειάστηκε το πρώτο δεκάλεπτο για να βάλει τις βάσεις της επιτυχίας, με την ρωσική ομάδα να δίνει σε αυτό το διάστημα ρεσιτάλ επίθεσης.

Η σαρωτική εκκίνηση της Ζενίτ ήταν αρκετή για να την οδηγήσει στην επιστροφή στις ευρωπαϊκές νίκες. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ επικράτησε 98-69 του Ερυθρού Αστέρα στην Αγία Πετρούπολη, για τη 16η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας σε 9-5 το ρεκόρ της και υποχρεώνοντας τους Σέρβους στην 11η ήττα τους.

Η Ζενίτ χρειάστηκε το πρώτο δεκάλεπτο για να βάλει τις βάσεις της επιτυχίας, με την ρωσική ομάδα να δίνει σε αυτό το διάστημα ρεσιτάλ επίθεσης (7/8 δίποντα, 4/4 τρίποντα και 4/5 βολές), δημιουργίας (7 ασίστ) και συγκέντρωσης (1 λάθος), μπαίνοντας στη δεύτερη περίοδο στο +18 (30-12).

Η διαφορά αποτέλεσε «μαξιλαράκι ασφαλείας» για τους γηπεδούχους, οι οποίοι με διάρκεια στην επίθεση και ξεσπάσματα στην άμυνα δεν απειλήθηκαν μέχρι το τέλος της αναμέτρησης.

Κορυφαίος των νικητών ο Κέβιν Πάνγκος με 17 πόντους, ενώ από τον Ερυθρό Αστέρα των 18 λαθών ξεχώρισε ο Τζόνι Ο'Μπράιαντ με 13.

Τα δεκάλεπτα: 30-12, 48-37, 69-54, 98-69