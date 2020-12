Πολιτική

Γεννηματά: θα εμβολιαστώ στις 4 Ιανουαρίου

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ επέκρινε την κυβέρνηση για τους χειρισμούς στην ανατιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Στις 4 Ιανουαρίου πρόκειται να εμβολιαστεί η Φώφη Γεννηματά, όπως δήλωσε η ίδια η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής. Η κα Γεννηματά επεσήμανε ότι το εμβόλιο είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο, όμως δεν σημαίνει ότι τελειώνει ο πόλεμος απέναντι στην πανδημία με τον εμβολιασμό, ούτε χρειάζεται εφησυχασμός.

«Έχουμε δρόμο ακόμα. Χρειαζόμαστε μία οργανωμένη στρατηγική, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να φτάσουμε επιτέλους στο τέλος του προβλήματος» πρόσθεσε, μιλώντας στον Alpha, και σχολίασε ότι για την καμπάνια ενημέρωσης του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση δεν είναι μόνη, έχουμε συμβάλει όλοι. «Θα χρειαστεί να βάλουμε πλάτη οι πολιτικοί αρχηγοί για να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός και να δείξει εμπιστοσύνη στο εμβόλιο και νομίζω σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε όλοι. Έχω συνεννοηθεί με τον υπουργό Υγείας και θα εμβολιαστώ στις 4 Ιανουαρίου. Πρέπει να προηγηθούμε για να δώσουμε το παράδειγμα, να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι μπορεί να εμπιστευτεί το εμβόλιο».

Η Φώφη Γεννηματά σημείωσε ότι η κατάσταση και τα μέτρα στη Δυτική Αττική και στη Βόρειο Ελλάδα δείχνουν ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε και τα λάθη της και οι παραλήψεις της είχαν πολύ μεγάλο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, στην υγεία των πολιτών και προφανώς στην οικονομία. «Αυτά δεν πρέπει να επαναληφθούν και γι' αυτό έχουμε παρουσιάσει ολοκληρωμένη πρόταση για το ασφαλές άνοιγμα. Να ξεφύγουμε από τα οριζόντια μέτρα γιατί δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας», ανέφερε. Ειδικότερα η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η πρόταση που έχει καταθέσει μιλά για σταδιακό άνοιγμα που βασίζεται στα μαζικά τεστ, τα οποία δείχνουν ποια είναι τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

«Με επαναλαμβανόμενα τεστ να έχουμε τον πλήρη έλεγχο της κάθε περιοχής και να μην τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα όπως κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση», επεσήμανε η κ. Γεννηματά. «Δεν γίνεται, όμως, να ανοίγουμε περιοχές που έχουν πρόβλημα και μετά από μία εβδομάδα να λέμε κάναμε λάθος και πάμε σε πολύ πιο σκληρά μέτρα. Είναι απλό και ρεαλιστικό σχέδιο, είναι εφικτό μπορεί να υλοποιηθεί αύριο το πρωί. Χρειάζεται βούληση. Χρειάζεται σοβαρό σχέδιο για τους εμβολιασμούς, όχι σαν αυτό για το ΕΣΥ που στην πραγματικότητα δεν υπήρχε», τόνισε η κ. Γεννηματά και υπογράμμισε πως χρειάζεται απόλυτη διαφάνεια για να μην υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών, να είναι όλα καλά οργανωμένα.

Όσο αφορά την στήριξη της οικονομίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων η Φώφη Γεννηματά υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παίρνει τα μέτρα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και δεν στηρίζουν τη μεσαία τάξη, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες που είναι αντιμέτωποι με αδιέξοδα και λουκέτα και τους εργαζόμενους που είναι αντιμέτωποι με την ανεργία. «Στηρίζουν μόνο τους πολύ ισχυρούς. Αυτό είναι αδιανόητο. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα επιστρεπτέας προκαταβολής για το 2021, τουλάχιστον αντίστοιχο με το 2020, χρειάζεται κούρεμα υποχρεώσεων και σταθερά 120 δόσεις, ενώ εμείς προτείνουμε και 30% έκπτωση στους συνεπείς και απάλειψη προστίμων και προσαυξήσεων. Διαφορετικά θα δούμε χιλιάδες λουκέτα στην αγορά. Χρειάζεται 100% κάλυψη από το κράτος των ασφαλιστικών εισφορέων με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας», ανέφερε η κ. Γεννηματά.