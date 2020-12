Κόσμος

Κορονοϊός: “Μαύρη πρωτιά” για την Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα "ψυχολογικό φράγμα", σε ότι αφορά τις απώλειες ασθενών με covid-19, "έσπασε" η γηραιά ήπειρος.

Η Ευρώπη είναι η πρώτη περιοχή του κόσμου που ξεπέρασε σήμερα τους 500.000 θανάτους από την Covid-19, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters, την ώρα που η μετάλλαξη του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε στη Βρετανία απειλούσε τα προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί στην ήπειρο για τον περιορισμό της πανδημίας.

Οι αναφορές για τον εντοπισμό αυτής της μετάλλαξης οδήγησαν σε lockdown τη νότια Αγγλία, ακριβώς πριν από τα Χριστούγεννα και ανάγκασαν δεκάδες χώρες να κλείσουν τα σύνορά τους για τους Βρετανούς ταξιδιώτες αυτήν την εβδομάδα. Η Ιταλία, η χώρα με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων στην Ευρώπη, εντόπισε την Κυριακή έναν ασθενή που μολύνθηκε από τον μεταλλαγμένο ιό ενώ κρούσματα βρέθηκαν επίσης στη Δανία και τη Γαλλία.

Στην Ευρώπη έχει καταγραφεί περίπου το 30% των κρουσμάτων και θανάτων από Covid-19 μέχρι τώρα. Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες. Ο πρώτος θάνατος από Covid-19 σημειώθηκε στη Γαλλία τον Φεβρουάριο. Χρειάστηκαν οκτώ μήνες για να φτάσει η ήπειρος τους 250.000 θανάτους και μόλις 60 ημέρες για να διπλασιαστούν τα θύματα, στις 500.000.

Η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρωσία ανακοινώνουν εκατοντάδες θανάτους καθημερινά και σε αυτές τις πέντε χώρες καταγράφεται το 60% όλων των θανάτων της ηπείρου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα κρούσματα ανέρχονται σε 77,52 εκατομμύρια και οι θάνατοι στο 1,71 εκατομμύριο, πάντα με βάση την καταμέτρηση του πρακτορείου Reuters.