Κοινωνία

Λογομάχησαν και τον μαχαίρωσε στην πλάτη (εικόνες)

Ακόμη ένα αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο της πόλης, σήμανε συναγερμό στην Αστυνομία.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο άνδρες είχαν λεκτική αντιπαράθεση.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και τότε ο ένας χτύπησε τον άλλον στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε στην πλάτη.

Το θύμα, ένας 36χρονος Κούρδος, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο».

Αστυνομικοί της “ομάδας Ζ” προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων.

Πηγή: thestival.gr