Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οδηγίες για τον εμβολιασμό ασθενών με αλλεργίες

Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας εξέδωσε οδηγίες για όσους έχουν παρουσιάσει αλλεργίες και θέλουν να εμβολιαστούν.

Οδηγίες σχετικές με τον αντί-COVID εμβολιασμό αλλεργικών ασθενών εκδόθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας μετά τα περιορισμένα φαινόμενα αντιδράσεων κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών.

Όπως αναφέρει η ΕΕΑΚΑ, στις μελέτες που πηγήθηκαν, η πιθανότητα αλλεργικής αντίδρασης δεν διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των συμμετεχόνων που έλαβαν το εμβόλιο, σχετικά με αυτούς που έλαβαν το εικονικό φάρμακο placebo. Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα εμβόλια είναι γενικά σπάνιες, με τη συχνότητα εμφάνισης αναφυλαξίας να εκτιμάται σε 1,31 σε ένα εκατομμύριο δόσεις.

Αναλυτικά οι οδηγίες από την ΕΕΑΚΑ: