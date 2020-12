Αθλητικά

Υποκλίθηκε στη Μακάμπι ο Παναθηναϊκός - μυθικός ο Νέντοβιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απίθανος Νέντοβιτς δεν έφερε την... άνοιξη στο Τελ Αβίβ για τον Παναθηναϊκό. Οι Ισραηλινοί πανηγύρισαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη και έβδομη στο σύνολο.

Με τον Παναθηναϊκό να αυξάνει κατακόρυφα την παραγωγικότητα του στην επανάληψη, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στη διεκδίκηση ενός σπουδαίου «διπλού», αλλά η «μονομαχία» από τα 6.75 μεταξύ Σκότι Ουίλμπεκιν και Νεμάνια Νέντοβιτς, βρήκε νικητή τον πρώτο... Το «τριφύλλι» ηττήθηκε 89-81 από την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου στο Τελ Αβίβ, για την 16η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ του να υποχωρεί σε 5-10. Στον αντίποδα, οι Ισραηλινοί πανηγύρισαν τη δεύτερη διαδοχική νίκη και έβδομη στο σύνολο, με την οποία παραμένουν στο «κυνήγι» της οκτάδας.

Τα πολλά λάθη και τα αμυντικά κενά του πρώτου ημιχρόνου δεν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να εξαργυρώσει την αντίδραση του της επανάληψης και τη μοναδική παράσταση του Νεμάνια Νέντοβιτς, η οποία συνοδεύτηκε από ρεκόρ καριέρας σε πόντους από τον Σέρβο γκαρντ στην Euroleague. Ο 29χρονος τελείωσε τον αγώνα με 39 πόντους (7/13 τρίποντα), 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος, αλλά οι λεπτομέρειες και οι απαντήσεις του Σκότι Ουίλμπεκιν (22π., 4/8τρ.) από τα 6.75 στον μεταξύ τους διαγωνισμό... τριπόντων της τελευταίας περιόδου δεν του επέτρεψαν να φύγει θριαμβευτής από το Τελ Αβίβ.

«Κλειδί» στην επικράτηση της Μακάμπι, οι βοήθειες που είχε ο Ουίλμπεκιν στην επίθεση (Ελάια Μπράιαντ 13π,. Οθέλο Χάντερ 13π.), τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είχε μοναδικό παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων τον Νέντοβιτς.

Με 3 λάθη και 2/7 τρίποντα, ο Παναθηναϊκός έχασε γρήγορα την επαφή με τη Μακάμπι στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν στο 2΄ με 2-4, αλλά η άμυνα των γηπεδούχων τους κράτησε χωρίς καλάθι για πέντε λεπτά, ενώ με επιμέρους σκορ 19-5 οι Ισραηλινοί εκτόξευσαν τη διαφορά στο +12 (21-9 στα 20΄΄ για τη λήξη της περιόδου), με τον Νέντοβιτς να μειώνει στην εκπνοή από τα 6.75 σε 21-12.

Με τη Μακάμπι να επικεντρώνει τις επιθέσεις της μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και τον Παναθηναϊκό να παραμένει αναποτελεσματικός στην άμυνα και επιρρεπής στα λάθη (έφτασε τα 7 στο ημίχρονο), η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε στη δεύτερη περίοδο. Με επιμέρους σκορ 14-7, μάλιστα, οι γηπεδούχοι ξέφυγαν στο 16΄ με +16 (35-19), εξασφαλίζοντας μία διαφορά ασφαλείας. Ωστόσο, με τον Νέντοβιτς να σημειώνει τους 11 από τους 18 πόντους του Παναθηναϊκού στο δεύτερο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» κατάφεραν να μειώσουν στο -11 (41-30) στο τέλος του ημιχρόνου, κρατώντας ζωντανό το όνειρο της ανατροπής.

Ο Παναθηναϊκός με τον Μπεντίλ να κάνει σπουδαία δουλειά κάτω από τα καλάθια, πίεσε στην άμυνα με το... καλημέρα της τρίτης περιόδου και με τον Νέντοβιτς να προσφέρει σε επίθεση και δημιουργία, έριξε γρήγορα τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό, ενώ στο 26΄ πλησίασε σε απόσταση αναπνοής (50-46), μετά από τρίποντο του Φόστερ. Ένα σερί 5-0 δια χειρός Μπράιαντ (1 τρίποντο) προσπάθησε να δώσει νέα ώθηση στη Μακάμπι, αλλά ο Παπαπέτρου από τα 6.75 κράτησε τον Παναθηναϊκό σε απειλητική θέση (57-52).

Με τον Νέντοβιτς να «χτυπά» από την περιφέρεια και τον Παπαγιάννη κοντά στο καλάθι, οι «πράσινοι» μείωσαν στο 33΄ σε 65-61, ενώ με... τετράποντο του Σέρβου (τρίποντο και φάουλ) πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής (70-67 στο 35΄). Σε εκείνο το σημείο, πάντως, σήκωσε το όπλο του από τα 6.75 και ο Ουίλμπεκιν, με τους δύο έμπειρους γκαρντ να προσφέρουν μία μοναδική παράσταση! Η διαφορά «έπεσε» ακόμη και στο -2 (75-73 στο 37΄) για το «τριφύλλι», αλλά μία «βόμβα» του Ουίλμπεκιν από τα 8 μέτρα(!) έγραψε το 82-76, για να «σφραγίσει» τη νίκη της Μακάμπι ο Χάντερ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στο 39΄ (84-76), καθώς ο υπολειπόμενος χρόνος δεν αρκούσε για μία «πράσινη» ανατροπή...

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 41-30, 59-52, 89-81

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λαμόνικα, Πέρεθ, Ρατσίς

Οι συνθέσεις:

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Γιάννης Σφαιρόπουλος): Μπράιαντ 13 (1), Γουίλμπεκιν 22 (4), Τζόουνς 9 (1), Καλοϊάρο 5, Χάντερ 13, Κάσπι 4, Ντόρσεϊ 5 (1), Μπλέιζερ 2, Μπέντερ 9 (1), Ζίζιτς 4, Ζούσμαν 3 (1).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γιώργος Βόβορας): Μακ 5 (1), Παπαγιάννης 6, Παπαπέτρου 4 (1), Κασελάκης, Βουγιούκας 2, Φόστερ 7 (1), Νέντοβιτς 39 (7), Γουάιτ 3 (1), Μήτογλου 6, Μπεντίλ 9 (2), Σαντ Ρος.