Ζώδια: οι προβλέψεις της Τετάρτης

Λίγες μέρες μόνο πριν τα Χριστούγεννα και ενώ όλοι ευχόμαστε αυτές οι Άγιες μέρες να κυλήσουν όμορφα, απλά και χαρούμενα, η τόση μας επιθυμία για ευτυχία θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και υπερβολές που στο κλίμα της διεκδίκησης τους να προκαλέσουν εντάσεις.

ΚΡΙΟΣ: Ετοιμοπόλεμους σας βρίσκει η σημερινή μέρα καθώς οι πολλές υποχρεώσεις που αναλαμβάνετε δεν αφήνουν περιθώρια για χάσιμο χρόνου. Θα μπορούσατε με μεγάλη ορμή σήμερα να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και τις ανάγκες του και καλό θα ήταν να μην σας προκαλέσουν. Διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δόρυ σας και μιας επίθεσης στην υπερβολή της, που κατά βάθος δεν σας αντιπροσωπεύει καθόλου. Το ταίρι σας θέλει ηρεμία και μόνο αυτό δεν του προσφέρετε.

ΤΑΥΡΟΣ: Όσοι σας γνωρίζουν προσωπικά αναγνωρίζουν το πείσμα και την επιμονή που δείχνετε προκειμένου να πετύχετε τους στόχους σας. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα προγραμματίσατε. Καλό θα ήταν σήμερα να κρατήσετε την ψυχραιμία σας απέναντι στις δυσκολίες που επαναλαμβάνονται καθυστερώντας τα σχέδια σας. Κάποια πράγματα δίνουν το στίγμα τους από την αρχή, ειδικά όταν δεν είναι γραφτό να πραγματοποιηθούν, παρά τις μεγάλες σας προσπάθειες…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Πριν η μέρα σας αποχαιρετήσει σήμερα, θα μπορούσατε να αντιμετωπίσετε κάποια αλλαγή στον τομέα των φίλων σας. Ίσως να βρεθείτε μπροστά σε μια αλήθεια που δυσκολευόσασταν να πιστέψετε ή να αλλάξετε γνώμη για ένα άτομο πολύ αγαπημένο από το φιλικό σας περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση η αντίδραση σας θα είναι καταλυτική και τελεσίδικη. Αν αποφύγετε τις ακρότητες σήμερα θα μπορέσετε να βρείτε το δίκιο σας αλλιώς θα σας πνίξει. Στα ερωτικά σας, για να περάσετε τη σχέση σας στο επόμενο βήμα δεν αρκεί μόνο η δική σας απόφαση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Υπάρχουν κάποιες μέρες που περιέχουν στιγμές λιγότερο καλές τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε. Η σημερινή μέρα αποτελεί μέρα πρόκλησης για σας καθώς τα οικεία πρόσωπα του περιβάλλοντός σας, δίνουν αφορμές για να εντοπίσετε λάθη και αστοχίες τόσο σε αυτούς όσο και σε σας, καθώς δείξατε εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Στα ερωτικά σας καλύτερα να στηρίζεστε στις δικές σας απόψεις και όχι στην γνώμη κάποιων άλλων για τον ερωτικό σας σύντροφο.

ΛΕΩΝ: Ο αιχμηρός επικοινωνιακός τρόπος δεν σας αντιπροσωπεύει καθώς η γενναιόδωρη και προστατευτική φύση σας πάντα βρίσκει δικαιολογίες για να συγχωρέσει παρασπονδίες και λάθη. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη μέρα, καλό θα ήταν να υπερασπιστείτε αυτή σας την άποψη ώστε να παραμείνετε αμέτοχοι στους καυγάδες. Ερωτικά, η σημερινή μέρα αφήνει περιθώρια για διαφωνίες και εκρηκτικές συμπεριφορές για αιτίες που προϋπήρχαν, απλώς τώρα σας φαίνονται δυσβάσταχτες.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Παρά τα καινούρια δεδομένα της ζωής σας που δημιουργήθηκαν, στον ερωτικό τομέα νοιώθετε έναν έντονο θυμό. Θα ήταν χρήσιμο, πριν ξεσπάσετε σε λάθος πρόσωπα και διαλύσετε κάτι που μόλις άρχισε, να αναλογιστείτε αν αυτά που σας ενοχλούν αναφέρονται στο παρόν ή έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν και συνδέονται με διαφορετικά πρόσωπα. Αν οι αναμνήσεις σας ταράζουν καλό θα ήταν να τις αφηγηθείτε ως γεγονότα αποτρεπτικά στον σύντροφό σας παρά να τον συνδέσετε μαζί τους.

ΖΥΓΟΣ : Οι διαφορετικοί χαρακτήρες των ανθρώπων δεν σας προβληματίζουν καθώς η εντυπωσιακή επικοινωνιακή σας δεινότητα δεν αφήνει περιθώρια για καμία δυσκολία συνεννόησης, ειδικά με όσους συναναστρέφεστε καθημερινά. Η σημερινή μέρα έρχεται αποφασισμένη να σας τονίσει πως όσο και αν θέλετε και επιμένετε για αρμονικές σχέσεις με τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής σας, ίσως οι συνομιλητές σας να μην έχουν την ίδια ακριβώς διάθεση και ίσως οι προσπάθειές σας καταλήξουν σε καβγάδες ενδοοικογενειακούς ή συζυγικούς.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Η εργασία σας το τελευταίο διάστημα σας απασχόλησε αρκετά και προφανώς σας κούρασε καθώς οι μεγάλες απαιτήσεις της ξόδεψαν αρκετές από τις αντοχές σας. Η σημερινή μέρα για σας προωθεί κάποια λεκτικά ξεσπάσματα στον χώρο της δουλειάς και ίσως μεταξύ εσάς και των συναδέλφων σας. Αν αισθάνεστε ότι αδικήστε, καλό θα ήταν να το εκφράσετε με ηρεμία και στο κατάλληλο πρόσωπο, αλλιώς με την πρώτη αφορμή η ένταση που θα δημιουργηθεί θα φέρει στην επιφάνεια νευρικές και άτακτες φράσεις προς κάθε κατεύθυνση. Το ταίρι σας νοιώθει παραμελημένο σήμερα.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Τα ερωτικά σας αυτή την εποχή έχουν μια επιπλέον ασάφεια που δημιουργείται από εσάς και σας μπερδεύει ακόμη περισσότερο. Η ελευθερία, είναι προφανώς κάτι για το οποίο θα θυσιάζατε μια σημαντική σχέση, που παρόλη την ποιότητα των συναισθημάτων της θα λειτουργούσε πάνω σας πιεστικά και δεσμευτικά. Αν αισθάνεστε πως βρίσκεστε δεμένοι σε χρυσό κλουβί, η σημερινή μέρα σας δίνει το κατάλληλο εργαλείο για να σπάσετε αυτές τις αλυσίδες. Ίσως σήμερα οι εντάσεις στον ερωτικό τομέα σας αποδεσμεύσουν, μα είστε σίγουροι πως αυτό ακριβώς θέλετε;

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Η σημερινή μέρα σας καλεί σε οικογενειακές συναντήσεις που κατά κάποιο τρόπο είναι επιβεβλημένες τις μέρες των γιορτών και πολύ περισσότερο φέτος που οι συνθήκες περιορισμού περιορίζουν εσάς όπως ακριβώς και όλους μας στο σπίτι. Έχετε προφανώς μια ιδιαίτερη αδυναμία στις παραδόσεις αλλά μη μένετε στις αναμνήσεις σας. Οι άνθρωποι αλλάζουν και σας προκαλούν με τις ιδέες τους να αλλάξετε και εσείς μαζί τους. Κάποιες ενδοοικογενειακές εντάσεις ίσως να σας θυμίσουν πως πρέπει να αναθεωρήσετε τη στάση σας.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Ένα γενικότερο αίσθημα ευθύνης έχει μια ισχυρή δύναμη πάνω σας. Ίσως νοιώθετε αρκετά πιεσμένοι το τελευταίο διάστημα από ευθύνες και υποχρεώσεις που προστέθηκαν στο ήδη μεγάλο φορτίο σας. Προφανώς μια τέτοια κατάσταση δεν είναι και η πλέον ευχάριστη και λόγω των ενεργειών της σημερινής μέρας να σας οδηγήσει σε λεκτικά ξεσπάσματα με αβέβαια αποτελέσματα. Ίσως η εποχή που διανύουμε να έχει περισσότερες απαιτήσεις από εσάς μα πάντα το νόμισμα έχει δύο πλευρές και αν η μία είναι δουλειά και η υπευθυνότητα η άλλη είναι η ανταμοιβή τους.

ΙΧΘΥΕΣ: Η σημερινή μέρα σας φέρνει μπροστά στις μεγάλες αποφάσεις και τα σχέδια που τολμήσατε να υλοποιήσετε το τελευταίο διάστημα. Ο οικονομικός απολογισμός όλων αυτών των εγχειρημάτων θα μπορούσε να σας προβληματίσει ιδιαίτερα σήμερα που οι αριθμητικές πράξεις αναλαμβάνουν να αποκαλύψουν το αληθινό κόστος. Το ρίσκο είναι για τους τολμηρούς και τους ριψοκίνδυνους που αναλαμβάνουν με θάρρος την επέκταση τους. Ακόμα και αν το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι αυτό ακριβώς που προσδοκάτε, ήδη αναλάβατε το πρώτο βήμα. Τα επόμενα θα είναι πιο εύκολα.

Πηγή: astrologos.gr

