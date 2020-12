Κόσμος

Υπό όρους άνοιγμα των συνόρων Βρετανίας – Γαλλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μία και μόνο προϋπόθεση θα μπορούν οι οδηγοί φορτηγών να περάσουν στα γαλλικά εδάφη.

Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Βρετανίας ανακοίνωσαν αργά το βράδυ χθες Τρίτη ότι κατέληξαν σε συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στα βαριά φορτηγά που είχαν αποκλειστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο να βάλουν ξανά μπροστά, καθώς οι οδηγοί τους θα μπορούν να περνούν τα σύνορα αν διαθέτουν τεστ αρνητικό στον SARS-CoV-2.

«Όλοι οι οδηγοί φορτηγών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, πρέπει να υποβάλλονται» σε γρήγορο τεστ, τα αποτελέσματα του οποίου είναι διαθέσιμα σε περίπου 30 λεπτά, ανέφεραν τα υπουργεία Μεταφορών των δύο κρατών. Το πρωτόκολλο αυτό θα επανεξεταστεί την 31η Δεκεμβρίου, πάντως «μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ως την 6η Ιανουαρίου», συμπληρώνεται.

Σε περιπτώσεις που τα τεστ είναι θετικά, οι οδηγοί θα είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν σε απομόνωση για δέκα ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε χώρο που θα τους υποδεικνύουν ή παρέχουν οι βρετανικές αρχές.

Το αγγλικό λιμάνι του Ντόβερ ανακοίνωσε πως ανοίγει εκ νέου για την εξερχόμενη κίνηση προς τη Γαλλία μετά τη συμφωνία αυτή Λονδίνου-Παρισιού.

Το κυριότερο λιμάνι για τη μεταφορά εμπορευμάτων προς και από τη Γαλλία διευκρίνισε μέσω του ιστοτόπου του πως άνοιξε στη 01:00 (ώρα Ελλάδας).