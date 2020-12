Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μήνυμά του για τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ άλλων, κάνει λόγο για τα Χριστούγεννα της μοναξιάς και της απόγνωσης, αναφερόμενος στην πανδημία που σαρώνει τον πλανήτη.

«Αυτά τα Χριστούγεννα με την τόση μοναξιά, την απόγνωση, την απώλεια αγαπημένων μας προσώπων, αλλά και των εργασιών μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη του Θεού. Παρά τις απορίες και αμφιβολίες που γέννησε η δοκιμασία της πίστης μας όλο αυτό το διάστημα, ο Κύριος δεν χάνει την εμπιστοσύνη του σε μας και εμφανίζεται μπροστά στα μάτια της ψυχής μας με την ταπεινή του ενδυμασία, γιατί γνωρίζει ότι θα τον αναγνωρίσουμε ως Αρχηγό της Ειρήνης και Βασιλέα των Βασιλέων. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού, που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και μας συναντά διαρκώς όπου κι αν βρισκόμαστε», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στο μήνυμά του για την εορτή των Χριστουγέννων.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής:

«Αγαπητοί μου χριστιανοί,

Σε αυτές τις σκοτεινές νύχτες του χειμώνα κάνει την εμφάνισή του το πιο λαμπερό αστέρι που έχει φωτίσει ποτέ τη γη. Ακτινοβολεί στις καρδιές μας για να φωτίσει τον δρόμο προς την πόλη του Δαβίδ και προς την ταπεινή φάτνη της κατά σάρκα Γέννησης του Χριστού.

Το Παιδίον της Βηθλεέμ μας καλεί κοντά του για να ψηλαφήσουμε την ακέραιη, αλλά και ευάλωτη ανθρώπινη φύση που έλαβε για χάρη μας. Κατήλθε από τα ουράνια, σαρκώθηκε στα σπλάχνα μιας έκπληκτης Παρθένου κόρης και εμπιστεύτηκε τον εαυτό του σ' έναν γεμάτο απορίες γέροντα, τον Ιωσήφ.

Αυτά τα Χριστούγεννα με την τόση μοναξιά, την απόγνωση, την απώλεια αγαπημένων μας προσώπων, αλλά και των εργασιών μας, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας στην αγάπη του Θεού. Παρά τις απορίες και αμφιβολίες που γέννησε η δοκιμασία της πίστης μας όλο αυτό το διάστημα, ο Κύριος δεν χάνει την εμπιστοσύνη του σε μας και εμφανίζεται μπροστά στα μάτια της ψυχής μας με την ταπεινή του ενδυμασία, γιατί γνωρίζει ότι θα τον αναγνωρίσουμε ως Αρχηγό της Ειρήνης και Βασιλέα των Βασιλέων. Αυτό είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού, που δεν μας εγκαταλείπει ποτέ και μας συναντά διαρκώς όπου κι αν βρισκόμαστε.

Αγαπητοί μου φίλοι, οι γιορτές των Χριστουγέννων μού δίνουν την ευκαιρία να εναγκαλισθώ νοερά όλους και όλες σας με την αγάπη του Παιδίου της Βηθλεέμ.

Είθε η παρουσία του να φωτίζει τις καρδιές σας, όπως το αστέρι φώτισε εκείνη τη σκοτεινή νύχτα τον ουρανό (της Βηθλεέμ) και να σας οδηγήσει σ' ένα ευλογημένο και ασφαλές Νέο Έτος.

Χριστός γεννάται! Δοξάσατε!

Χρόνια Πολλά και Καλά Χριστούγεννα!».