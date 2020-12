Υγεία - Περιβάλλον

Γαργαλιάνος: εικασίες ότι ο μεταλλαγμένος κορονοϊός μεταδίδεται ευκολότερα στα παιδιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής για τα μέτρα, το εμβόλιο και τα φάρμακα, αλλά και το χρόνο ανοίγματος σχολείων, λιανεμπορίο και εστίασης.

«Με απόσταση και ελπίδα ότι το 2021 θα είναι καλύτερα τα πράγματα», κάλεσε τους πολίτες να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Γαργαλιάνος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

«Πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει λίγο υπομονή», είπε, αναγνωρίζοντας την κόπωση και επεσήμανε ότι, «το πρόβλημα δεν είναι τα μέτρα, αλλά πώς τα εφαρμόζουμε».

Ο καθηγητής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι, «με το εμβόλιο και εν αναμονή φαρμάκων θα έχουμε σίγουρα ένα καλύτερο 2021» και εξήγησε πως δεν υπάρχει καθυστέρηση στην έλευση των φαρμάκων στην Ελλάδα, καθώς «είναι πολύ δύσκολο να έρθουν εδώ φάρμακα που δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρώπη, ενώ ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και ακόμα είναι σε μικρή ποσότητα και στις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς για το αν το νέο στέλεχος του κορονοϊού είναι πιο μεταδοτικό, είπε πως, «δεν υπάρχουν δεδομένα ότι τα παιδιά μολύνονται πιο εύκολα, αλλά εικασίες» και τόνισε πως, «αν τηρήσουμε τα μέτρα, τα σχολεία θα ανοίξουν 8 Ιανουαρίου».

Κληθείς να σχολιάσει την επιβολή προστίμου σε πατέρα και τα δύο του παιδιά στην Κρήτη, λόγω του ότι ήταν κι οι τρεις στο ίδιο αυτοκίνητο, το χαρακτήρισε «υπερβολή», καθώς πρόκειται για άτομα που «είναι στην ίδια φούσκα», την οικογενειακή, αφού μένουν στο ίδιο σπίτι.

«Πάντα υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων που δεν πείθεται από τα εμβόλια», σχολίασε για όσους δεν θέλουν το εμβόλιο, χαρακτηρίζοντας γενικά τα εμβόλια ως «εξέλιξη της Ιατρικής».

Ο καθηγητής Γαργαλιάνος, από την άλλη, προέβλεψε ότι, «θα φτάσουμε το Μάρτιο να λέμε ‘πού είναι τα εμβόλια’, γιατί έτσι λειτουργούμε ως λαός».

Τέλος, απαντώντας στο αν διαφαίνεται άνοιγμα της εστίασης είπε πως, «αν τα δεδομένα πάνε καλά, και δούμε ότι τον Ιανουάριο είμαστε καλύτερα, θα ανοίξουν όλα σταδιακά, πρώτα τα σχολεία, μετά το λιανεμπόριο και στο τέλος η εστίαση».