Μητσοτάκης: Επίσκεψη σε νοσοκομεία και δομές της βόρειας Ελλάδας

Περιοδεία του Πρωθυπουργού σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Έδεσσα και Βέροια.

Σε “αγώνα δρόμου” έχει επιδοθεί η Κυβέρνηση προκειμένου να… αναχαιτίσει την “προέλαση” του κορονοϊού, με αυστηρά περιοριστικά μέτρα και τοπικά lockdown, μέχρι να έρθουν τα πρώτα εμβόλια κατά της COVID-19 στη χώρα μας.

Προκειμένου να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στη βόρεια Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί σήμερα περιοδεία σε τέσσερις περιοχές και θα επισκεφθεί δομές και νοσοκομεία.

Ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης “Η Μέλισσα” και στη συνέχεια θα μεταβεί στα Γιαννιτσά. όπου θα επισκεφτεί το Νοσοκομείο και το Κέντρο Υγείας. Ακολούθως, θα επισκεφθεί τα Νοσοκομεία Έδεσσας και Βέροιας.