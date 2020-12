Κόσμος

Ο Ερντογάν παρατείνει την παραμονή των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη

Η απόφαση ψηφίστηκε από το τουρκικό κοινοβούλιο. Για πόσο καιρό παρατείνεται η παραμονή των τουρκικών δυνάμεων στη Λιβύη

Το κοινοβούλιο της Τουρκίας υιοθέτησε χθες Τρίτη απόφαση με την οποία παρατείνει για 18 μήνες την έγκρισή του για την ανάπτυξη στρατιωτικών στη Λιβύη, όπου η επέμβαση της Άγκυρας στο πλευρό της κυβέρνησης της Τρίπολης άλλαξε την πορεία της σύρραξης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η απόφαση που ψηφίστηκε από το τουρκικό κοινοβούλιο προτάθηκε από την τουρκική προεδρία και επικαλείται την πιθανότητα επανέναρξης των επιθέσεων από μέρους των δυνάμεων του Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, εναντίον αυτών της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (ΚΕΣ), η οποία αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ.

Το τουρκικό κοινοβούλιο είχε εγκρίνει μια πρώτη απόφαση για τον σκοπό αυτό τον Ιανουάριο του 2020, έπειτα από την έκκληση στην Άγκυρα για βοήθεια από πλευράς του επικεφαλής της ΚΕΣ, του Φάγεζ αλ Σάρατζ, για να αντιμετωπιστεί η επίθεση των δυνάμεων του στρατάρχη Χάφταρ.

Η ανάπτυξη τουρκικών δυνάμεων εγγράφεται στη σύσφιγξη των σχέσεων της Άγκυρας και της ΚΕΣ, που αντανακλούν οι αμφιλεγόμενες διμερείς συμφωνίες συνεργασίας, στρατιωτικής, στο πεδίο της ασφάλειας, καθώς και στο πεδίο της οροθέτησης των θαλάσσιων συνόρων, που είχαν υπογραφτεί τον Νοέμβριο του 2019 μεταξύ του κ. Σάρατζ και του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η τουρκική υποστήριξη στην κυβέρνηση της Τρίπολης, ειδικά η αποστολή στρατιωτικών συμβούλων και τηλεχειριζόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs), της επέτρεψε να καταγάγει σειρά στρατιωτικών νικών προ των πυλών της Τρίπολης επί των δυνάμεων του στρατάρχη Χάφταρ, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Ρωσία και αντίπαλους της Τουρκίας στην περιφέρεια, κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη τον Οκτώβριο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και γενικά τηρείται θεωρητικά επανέφερε τα αντίπαλα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όμως οι βαθιές διαφωνίες ως προς τον σχηματισμό μεταβατικής κυβέρνησης θέτουν εν αμφιβόλω τις πιθανότητες επιτυχίας του πολιτικού διαλόγου.