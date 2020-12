Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: Την πρώτη εβδομάδα του 2021 θα συζητηθεί το άνοιγμα για το λιανεμπόριο (βίντεο)

Ο υπουργός Ανάπυξης μίλησε για τα μέτρα της κυβέρνησης, τις αγορές με την μέθοδο click away. Οι σκέψεις για λιανεμπόριο και εστίαση.

Για το click away, τα μέτρα και τις σκέψεις για το πότε θα ανοίξει το λιανεμπόριο μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης μπήκε η δυνατότητα και για τηλεφωνικές παραγγελίες, εκτός από τις ηλεκτρονικές, «για να βοηθήσουμε τα μικρότερα και συνοικιακά μαγαζιά», αφού τα μαγαζιά είναι κλειστά λόγω του κορονοϊού.

Τόνισε ότι η ηλεκτρονική πώληση θα μας μείνει και στην συνέχεια, που όπως είπε είναι κάτι θετικό και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ανέφερε ότι «ο φόβος ότι με την τεχνολογία θα χαθούν θέσεις εργασίας υπήρχε σε κάθε εποχή αλλά δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ».

Για τα εμβόλια ανέφερε ότι θα ήταν «τραγικό σφάλμα» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην πάρουν οι χώρες τα εμβόλια που πρέπει και τόνισε «ελπίζω ότι η ευρωπαϊκή επιτροπή θα βγει την λύση». Παράλληλα, απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα θα μπορούσε να παραγγείλει μόνη της εμβόλια, όπως η Γερμανία, απάντησε πως «αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει».

Σχετικά με τις περιπτώσεις που καταστηματάρχες αρνούνται να κάνουν αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων αν κάποιος έχει ψωνίσει με τον μέθοδο του click away, κάλεσε τους καταναλωτές να κάνουν καταγγελία στο 1520 και υπογράμμισε ότι αν διαπιστωθεί ότι μαγαζί αρνήθηκε να κάνει επιστροφή εντός 14 ημερών, θα του επιβληθεί πρόστιμο.



Μιλώντας για το άνοιγμα του λιανεμπορίου ο κ. Γεωργιάδης είπε πως «αν συνεχίσουμε να πηγαίνουμε καλά, εκεί που οι λοιμωξιολόγοι θα μας πουν ότι αυτές οι περιοχές είναι καθαρές από τον ιό, θα ανοίξουμε». «Την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους θα μετρήσουμε τα δεδομένα για το άνοιγμα του λιανεμπορίου.», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Την πρώτη εβδομάδα του νέου έτους θα μετρήσουμε τα δεδομένα για το άνοιγμα του λιανεμπορίου», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και ανέφερε ότι «δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την εστίαση γιατί υπάρχει «φρένο» από τους λοιμωξιολόγους»

Αποκάλυψε ότι σήμερα θα γίνει τηλεδιάσκεψη για τα χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία, όπως είπε «έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημία».



Τόνισε ότι δεν υπάρχει απόφαση για παράταση του lockdown προς το παρόν και τόνισε απαπντώντας σε σχετική ερώτηση ότι «τα χρέη είναι σε αναστολή. Όταν τελειώσει η πανδημία θα δούμε τον λογαριασμό και τότε θα ανοίξει η συζήτηση για τα μέτρα».