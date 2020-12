Πολιτική

Τσίπρας: Ανησυχώ ότι η διπλωματική ήττα στις Βρυξέλλες θα μετατραπεί σε εθνική ήττα

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στα εθνικά θέματα και ανησυχεί για τις εξελίξεις σε Αιγίο και ανατολική Μεσόγειο.

Aνησυχία για τις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εκφράζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξή του στο Militaire.gr, με αντικείμενο τα εθνικά θέματα, ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, και τα εξοπλιστικά, ασκώντας έντονη κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης.

«Όσο ανήσυχος είμαι σχετικά με το ενδεχόμενο η διπλωματική ήττα των Βρυξελλών την προηγούμενη εβδομάδα να μετατραπεί το '21 και σε εθνική ήττα, άλλο τόσο ανήσυχος είμαι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα ξέφρενη κούρσα εξοπλισμών με δικαιολογία τις ήττες που δεχόμαστε σε διπλωματικό επίπεδο, ελπίζω όχι και σε εθνικό», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, να διευκρινίσει εάν έχει αλλάξει η εθνική στρατηγική, ενώ υπογράμμισε πως «θα ήταν τραγικό λάθος να παίξει κανείς με τα εθνικά θέματα και να βάλει σε προτεραιότητα εσωτερικές πολιτικές σκοπιμότητες».

«Η χώρα βρέθηκε χωρίς στρατηγική απέναντι στην πιο προκλητική Τουρκία»

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι απέναντι στην «απίστευτη κλιμάκωση της έντασης και των προκλήσεων» από την Τουρκία, «η χώρα μας βρέθηκε χωρίς στρατηγική» και η κυβέρνηση απέτυχε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ενός έντιμου και ειλικρινούς διαλόγου με την άλλη πλευρά και τη δυνατότητα σύναψης συμμαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αποτροπή αυτής της κλιμάκωσης. «Απέτυχε στις κυρώσεις. Ιδιαίτερα η τελευταία Σύνοδος ήταν μια τεράστια διπλωματική αποτυχία», σημείωσε, προσθέτοντας πως κυρίως «απέτυχε να δημιουργήσει την αίσθηση ενός αξιόπιστου εταίρου σε αυτόν τον διάλογο». Όπως τόνισε, «επί έξι και πλέον μήνες είδαμε το τουρκικό ερευνητικό όχι απλά να παραβιάζει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά να φτάνει μέχρι και τα έξι μίλια από το Καστελόριζο και τη Ρόδο». «Αν εμείς ήμασταν κυβέρνηση και είχαμε το Όρουτς Ρέις να σουλατσάρει λες και ήταν το πλοίο της γραμμής στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο {...} και ο υπουργός Επικρατείας έβαζε ως όριο τα 6 μίλια, νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα ήταν σε διαδηλώσεις για να παραιτηθεί η κυβέρνηση», σχολίασε.

Eξέφρασε την ανησυχία ότι θα βρεθούμε μπροστά σε «σημαντικές υποχωρήσεις, σε σημαντικές ήττες» εάν ο κ. Μητσοτάκης «συνεχίσει αυτήν την αλλοπρόσαλλη στάση, να πορεύεται δίχως στρατηγική, δίχως σχέδιο, δίχως πυξίδα, δίχως συμμάχους και απλά εκ των υστέρων έρχεται να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα... ».

«Δεν μπορείς να κρύβεις την αλήθεια απ' τον ελληνικό λαό»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε τον πρωθυπουργό ότι «λέει τη μισή αλήθεια στον ελληνικό λαό», παραπέμποντας, μεταξύ άλλων, στην εκ των υστέρων ενημέρωση από ΜΜΕ, όπως είπε, περί της «μυστικής συμφωνίας» του Βερολίνου και της διαμεσολάβησης του ΝΑΤΟ. «Δεν μπορείς να κρύβεις την αλήθεια από τον ελληνικό λαό», επεσήμανε, αποδίδοντάς το σε «έλλειμμα στρατηγικής» και «εγκλωβισμό» του κ. Μητσοτάκη σε τρεις γραμμές που, όπως σχολίασε, υπάρχουν εντός της ΝΔ. Ειδικότερα, είπε ότι υπάρχει η σκληρή γραμμή για «κανέναν διάλογο», η γραμμή του «ναι μεν στον διάλογο, αλλά χωρίς να θέλουμε αυτός ο διάλογος να οδηγηθεί κάπου και βεβαίως χωρίς να θέλουμε και να επιδιώκουμε να οδηγηθεί σε έναν έντιμο συμβιβασμό στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης» και μια γραμμή που λέει «λύση να είναι και ό,τι να είναι». «Νομίζω ότι αυτήν τη γραμμή εξέφρασε ο κ. Γεραπετρίτης και με τη δήλωσή του για τα 6 ναυτικά μίλια», υπογράμμισε, σχολιάζοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός, ο οποίος επιχειρεί να βρίσκεται σε τρεις βάρκες ταυτόχρονα και κυρίως να κρατάει και την περικεφαλαία των Μακεδονομάχων».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι όταν παραβιάζεται και αμφισβητείται ένα κυριαρχικό δικαίωμά σου, ο μόνος τρόπος που έχεις για να το προστατεύσεις είναι να το ασκήσεις και πως «γι' αυτό ζητήσαμε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια νότια και ανατολικά της Κρήτης με προοπτική και για την Κάσο, την Κάρπαθο». Σημείωσε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε διπλωματικό μέσο και όπλο για πιο σθεναρή στάση των συμμάχων, και ιδίως της ΕΕ. «Θέλουμε μέσα από τον διάλογο να βρεθούν λύσεις στη βάση του διεθνούς δικαίου. Δεν θα κάνουμε ρούπι, όμως, από τα δικαιώματά μας που το διεθνές δίκαιο ορίζει. Εμείς θέλουμε τον διάλογο, χωρίς, όμως, εκβιασμούς», τόνισε. Αναφέρθηκε στην «ενεργητική πολυδιάστατη» εξωτερική πολιτική της κυβέρνησής του, επισημαίνοντας ότι αναβαθμίστηκε ο γεωπολιτικός ρόλος της χώρας που ήταν «καταρρακωμένος» και ότι «φτάσαμε κοντά στην επίλυση του Κυπριακού».

Καταλόγισε στον πρωθυπουργό έλλειμμα ενημέρωσης προς την αντιπολίτευση και υπογράμμισε πως «αν αυτήν τη στιγμή η εθνική μας γραμμή σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σε σχέση με την αποτροπή ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, όσα κρίσιμα ζητήματα, έχει αλλάξει, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω έχει υποχρέωση να ζητήσει τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και να καταθέσει τις σκέψεις και τις απόψεις του κι εμείς τις δικές μας και να καταγραφούν».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογά, δύσκολο χαρακτήρα, προβλέψιμα διεκδικητικό και πολλές φορές προβλέψιμα προκλητικό, υποστηρίζοντας ότι δεν αιφνιδιάζει η Τουρκία και πως η στάση της όλο αυτό το διάστημα έχει μία σταθερότητα σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις, τη στόχευση, τη στρατηγική.

«Θα ήταν τραγικό λάθος να παίξει κανείς με τα εθνικά θέματα»

Στο ερώτημα για ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ακόμα και για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Τσίπρας απάντησε πως αυτό είναι το τελευταίο που θα μπορούσε κανείς να σκέφτεται όταν χάνονται καθημερινά περί τους 100 συνανθρώπους μας. «Εν τούτοις δεν αποκλείω, στο πλαίσιο μιας συνολικής αποτυχίας της κυβέρνησης, με ό,τι σχεδόν καταπιάστηκε, και κυρίως με την πανδημία και την οικονομία, αλλά και του αδιεξόδου στη στρατηγική της στα εθνικά θέματα, από ανάγκη να προσφύγει στις κάλπες». Όμως, ανέφερε, «θα ήταν τραγικό λάθος να προσφύγει είτε υπαινισσόμενη ένα εθνικό θέμα είτε βάζοντας στο επίκεντρο μια πραγματικά δύσκολη κατάσταση, όχι ακόμα όμως κρίση, σε ό,τι αφορά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις».

Η Συμφωνία των Πρεσπών-η μεγαλύτερη ήττα του Ερντογάν στην περιοχή

Ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι σήμερα «ακόμα και ο πιο αυστηρός κριτής πρέπει να παραδεχτεί και να πιστώσει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ήττα του Ερντογάν στην περιοχή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια». Άσκησε, δε, κριτική στους «κατ' επάγγελμα πατριώτες», τους «πατριδοκάπηλους», αυτούς που «στα ρηχά νερά των Πρεσπών φορούσαν χλαμύδες και περικεφαλαία, αλλά στα βαθιά νερά του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, εσχάτως, φορέσανε πιτζάμες».

Για τα εξοπλιστικά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν αμφισβητεί την ανάγκη για λελογισμένες και στοχευμένες δαπάνες για ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, τονίζοντας ότι αυτοί οι εξοπλισμοί πρέπει να ακολουθούν και να στοχεύουν σε μία στρατηγική. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε «παρών» γιατί δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση για τις εξοπλιστικές δαπάνες που έχει εξαγγείλει, «έτσι όπως τις έχει εξαγγείλει, χωρίς διαβούλευση, χωρίς διάλογο, με έλλειμμα στρατηγικής και διότι βλέπουμε το τελευταίο διάστημα να υπάρχει μια αλλοπρόσαλλη στάση σε σχέση με τον στόχο των εξοπλισμών».

Επεσήμανε ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός, παρά τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες, προσπάθησε σε μεγάλο βαθμό να ακολουθήσει πιστά τις εισηγήσεις της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, κι έτσι προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των F-16, με επόμενο στόχο σύναψη αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία και δυνατότητα προμήθειας στο Πολεμικό Ναυτικό φρεγατών Belharra, τις οποίες «δεν ήταν ότι έπρεπε -σώνει και καλά- να τις πάρουμε από τη Γαλλία». «Υπάρχουν κι άλλες φρεγάτες που έχουν τη δυνατότητα να επιχειρούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στις ανοιχτές θάλασσες και ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, με ανθυποβρυχιακή υποστήριξη και με αεράμυνα περιοχής, ικανή και αποτελεσματική», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κ. Μητσοτάκης ακολούθησε αυτήν τη στρατηγική, όμως «ενώ ήταν σε εντατικές διαπραγματεύσεις με τη γαλλική πλευρά για τις φρεγάτες και για την αμυντική συμφωνία, ξαφνικά εκεί που περιμέναμε φρεγάτες, οι φρεγάτες έβγαλαν φτερά κι έγιναν Rafale και η αμυντική συμφωνία πέταξε, πριν πετάξουν τα Rafale». Ο κ. Τσίπρας είπε πως όταν τον ρώτησε γιατί το κάνει αυτό, εκείνος του απάντησε ότι «δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα, γιατί βγήκε η απόφαση του ΣτΕ και πρέπει να δώσουμε αναδρομικά». «Και τώρα έρχεται ένας προϋπολογισμός, που αποδεικνύει ότι μου είπε ψέματα, διότι διπλασιάζονται οι δαπάνες, πολλαπλασιάζονται οι δαπάνες», συμπλήρωσε. «Ρωτώ ευθέως: Ποια η στόχευση και η στρατηγική;», ανέφερε, σημειώνοντας: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα αεροσκάφη Rafale, διότι η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων μου λέει ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο όπλο. Αν μου έλεγε η άλλη πλευρά ότι θα πάρουμε και Rafale αλλά θα επιμείνουμε και σε φρεγάτες όπως οι Belharra, όχι κατ' ανάγκη τις συγκεκριμένες, επαναλαμβάνω -δεν μπαίνω εγώ σ' αυτή τη συζήτηση- αλλά εν πάση περιπτώσει, θα εξασφάλιζαν και μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, είναι κρίσιμη και χρήσιμη η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία; Γιατί η Γαλλία δεν έπαιξε έναν ενεργητικό ρόλο στο προηγούμενο Συμβούλιο Κορυφής ώστε να κερδίσουμε τις κυρώσεις, λοιπόν; Ακούω, συνεπώς, ότι εδώ πηγαίνουμε σε μια στρατηγική αναβάθμισης των υπαρχουσών φρεγατών ή και απόκτησης νέων φρεγατών χωρίς αυτές τις δυνατότητες».

Κατόπιν αυτών, ο κ. Τσίπρας έθεσε το ερώτημα «μήπως, λοιπόν, εδώ υιοθετούμε ένα άλλο δόγμα και δεν μας το έχει εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης; Ότι η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι μια περιοχή όπου η χώρα αυτόνομα μπορεί να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα ή χρειάζεται να τα υπερασπιστεί ανατολικά του 28ου μεσημβρινού ή ανατολικά της περιοχής όπου συνάψαμε τη συμφωνία ΑΟΖ με την Αίγυπτο;». Τόνισε ότι εάν είναι αυτό, τότε δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, αλλά ζήτημα εθνικής κυριαρχίας. «Αν η χώρα έχει αλλάξει στρατηγική και γι' αυτό δεν αντιδράσαμε στην παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της έρευνας από το τουρκικό ερευνητικό και γι' αυτό αλλάζουμε στρατηγική και δεν πάμε σ' αυτού του τύπου τις φρεγάτες και γι' αυτό δεν μας ενδιαφέρει η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, αυτά πρέπει να τα πει στον ελληνικό λαό ο κ. Μητσοτάκης», υπογράμμισε.

Ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για τους εξοπλισμούς, σχολίασε ότι «έχει χαθεί η μπάλα» και πως «μέσα σε μία νύχτα έρχονται προϋπολογισμοί δυσθεώρητοι», θέτοντας ερωτήματα και για τα F-16. Έκανε λόγο, ευρύτερα, για «ενδείξεις ενός φοβερού ελλείμματος στρατηγικής και μιας αλλοπρόσαλλης στάσης και σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη» και πως αυτό που ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «να μας φέρουν τις συμβάσεις, να μας φέρουν τα οικονομικά μεγέθη, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς κάνουν», διότι, όπως πρόσθεσε, «τέτοιου είδους επίσπευση διαδικασιών δεν είχαμε δει ούτε την περίοδο των μεγάλων σκανδάλων». «Επειδή δεν θέλω να υπαινίσσομαι κάτι, λέω ότι θα πρέπει να τηρήσουν τις διαδικασίες, να δώσουν σε πλήρη διαφάνεια όλα τα στοιχεία και να μας εξηγήσουν, κυρίως, ποια είναι η στρατηγική στην ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, που κατά τα άλλα είναι απαραίτητη και πρέπει να προχωρήσει και σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό», επεσήμανε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι στην ατζέντα της συζήτησης που έχει ζητήσει για τη λειτουργία της Δημοκρατίας και τη διαφάνεια είναι και το θέμα των εξοπλισμών.