Κόσμος

Έκρηξη και φωτιά σε φορτηγό που μετέφερε φιάλες προπανίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλη τη νύχτα μάχονταν οι πυροσβέστες, ενώ το σημείο στο Κουίνς άνοιξε το πρωί.

Ένα φορτηγό που μετέφερε φιάλες προπανίου τυλίχθηκε στις φλόγες, μετά από τροχαίο.

Το ατύχημα έλαβε χώρα στο Κουίνς, στη Νέα Υόρκη.

Το όχημα βρισκόταν στην έξοδο αυτοκινητόδρομου, όταν χτύπησε στα προστατευτικά, και αναποδογύρισε με αποτέλεσμα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να σημειωθούν εκρήξεις και το φορτηγό να τυλιχθεί στις φλόγες.

Ο οδηγός πρόλαβε να βγει ασφαλής.

Οι πυροσβέστες πέρασαν ώρες για να σβήσουν τη φωτιά, που αναζωπυρώθηκε δύο φορές προτού τεθεί υπό έλεγχο.

Ο δρόμος παραδόθηκε στην κυκλοφορία νωρίς το πρωί, ενώ το ατύχημα έγινε τα μεσάνυχτα, ενώ ένα αυτοκίνητο κι ένα φορτηγάκι επίσης υπέστησαν ζημιές από τη φωτιά.