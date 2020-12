Υγεία - Περιβάλλον

Καπραβέλος: Αδύνατον να εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού μέχρι την άνοιξη

Την άποψη ότι το εμβόλιο δε θα φέρει το τέλος της πανδημίας εξέφρασε ο Διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παπανικολάου», Νικόλαος Καπραβέλος, καθώς όπως επισήμανε είναι αδύνατον να εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού.

«Ο ιός θα μας απασχολήσει πολλούς μήνες. Το εμβόλιο και η ανοσία είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, δεν είναι το τέλος της πανδημίας, ούτε καν η αρχή του τέλους. Είναι αδύνατον να έχει εμβολιαστεί το 60% του πληθυσμού μέχρι την άνοιξη. Πρώτον, δεν έχουμε αυτό τον αριθμό των εμβολίων και δεύτερον η κίνηση να πείσουμε όλο αυτόν τον κόσμο να εμβολιαστεί θα είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα της Πολιτείας, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», σημείωσε ο κ.Καπραβέλος μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Πρόσθεσε δε ότι ο κορονοϊός μεταλάσσεται και μπορεί να καταστήσει αναποτελεσματικά τα εμβόλια.«Ο ιός μεταλλάσσεται και μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη ή και τρίτη γενιά εμβολίων. Είναι πιθανόν η μετάλλαξη να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Ποτέ κανένας ιός δεν αντιμετωπίστηκε με την πρώτη γενιά εμβολίων. Το αποτέλεσμα των εμβολίων θα το δούμε μετά τον Μάρτιο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καπραβέλος.

Παράλληλα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το τέλος της πανδημίας τονίζοντας ότι είναι επικίνδυνο να το προαναγγείλουμε αυτή τι στιγμή. «Πλέον οι αριθμοί των διασωληνωμένων, η πληρότητα των ΜΕΘ και κυρίως οι θάνατοι αποτελούν το βαρόμετρο αυτής της πανδημίας και δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό. Ο ιός λειτουργεί με αστραπιαία ταχύτητα και δεν μπορεί κανείς να τον υπολογίσει. Η πανδημία είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας», κατέληξε.