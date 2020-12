Οικονομία

Brexit: “σοβαρές διαφωνίες” για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας

Άλυτα παραμένουν σοβαρά ζητήματα, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για έξοδο χωρίς συμφωνία.

Η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε μια εμπορική συμφωνία του Brexit καθώς παραμένουν άλυτα σοβαρά ζητήματα που αποτρέπουν τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον από το να υπογράψει μια συμφωνία, δήλωσε σήμερα Βρετανός υπουργός.

Μόλις οκτώ ημέρες πριν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την τροχιά της ΕΕ, δεν έχει ακόμα συναφθεί εμπορική συμφωνία, αν και έχουν υπάρξει διάφορες, αντικρουόμενες ενδείξεις που κυμαίνονται από το ότι μια συμφωνία είναι κοντά έως το ότι οι συνομιλίες έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους.

Οι εμπορικές συνομιλίες έχουν ξεπεράσει κάθε διορία που έχει έως τώρα οριστεί, αν και οι δύο πλευρές υποστηρίζουν ότι πρέπει είτε να καταλήξουν σε μια συμφωνία ή να αποχωρήσουν χωρίς συμφωνία όταν λήξει η ανεπίσημη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου.

Η ΕΕ κάνει μια «τελική προσπάθεια» να επιτύχει μια εμπορική συμφωνία με τη Βρετανία, αν και υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφορές ως προς τα δικαιώματα αλιείας, δήλωσε χθες ο επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ πριν από τη συνάντησή του με Ευρωπαίους πρεσβευτές στις Βρυξέλλες.

«Είμαι ακόμα αρκετά αισιόδοξος αλλά δεν έχω να σας δώσω νεότερα σήμερα το πρωί», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ στο Sky News εν μέσω εικασιών στο Λονδίνο ότι σήμερα μπορεί να ανακοινωθεί μια συμφωνία.

«Υπάρχουν ακόμα τα ίδια σοβαρά ζητήματα διαφωνίας», δήλωσε ο ίδιος. «Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος. Δεν είναι μια συμφωνία που ο πρωθυπουργός νιώθει ότι μπορεί να την υπογράψει».