Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος: Περιμένουμε διασπορά του ιού στις γιορτές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου δεν κρύβει την ανησυχία του. Πότε εκτιμά πως θα βελτιωθεί η κατάσταση. Τι είπε για τη μετάλλαξη του ιού.

Αναμφίβολα θα υπάρξει διασπορά και κίνηση του ιού στην κοινότητα τις ημέρες των εορτών, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό “Θέμα 104,6”, δεν έκρυψε την ανησυχία του, επισημαίνοντας ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί στις επαφές μας και τις μετακινήσεις μας αυτές τις ημέρες. «Προβληματιζόμαστε πώς θα είναι η κινητικότητα των ανθρώπων και πώς θα εκδηλωθούν τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες οι επιπτώσεις της κινητικότητας αυτής», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Το μεγάλο πρόβλημα των ημερών θα είναι οι εναλλασσόμενες επαφές μας σύμφωνα με τον κ. Εξαδάκτυλο. Σημείωσε ότι ο αριθμός των εννέα ατόμων για το γιορτινό τραπέζι, είναι ενδεικτικός. Το ιδανικό, όμως, θα ήταν να περάσουμε τις γιορτές σε στενό οικογενειακό κύκλο, με όσους δηλαδή ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, όπως εξήγησε.

Μια σημαντική “ανάσα” φαίνεται να παίρνουμε την Άνοιξη και πολύ καλύτερη θα είναι η κατάσταση τον Ιούνιο, «ακόμα καλύτερα από πέρυσι», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Εξαδάκτυλος. Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει, ενώ αργότερα θα έρθουν εμβόλια και από άλλες εταιρείες, ώστε να “θωρακιστεί” η υγεία μας.

Μιλώντας για την μετάλλαξη του ιού, τόνισε ότι μελετάται από τους επιστήμονες, για το αν πράγματι είναι πιο μεταδοτικός. Υπογράμμισε όμως πως αυτό δεν είναι σπάνιο φαινόμενο για τους ιούς, οι οποίοι εμφανίζουν συχνά μεταλλάξεις. «Πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι», υπογράμμισε. Ξεκαθάρισε επίσης πως τα εμβόλια της νέας τεχνολογίας, σε περίπτωση που πράγματι υπάρχει κάποια σημαντική τροποποίηση, έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμοστούν.