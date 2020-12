Πολιτική

Έκθεση φωτογραφίας, εκδόσεων και αντικειμένων στην έδρα του ΚΚΕ (εικόνες)

Η ανανεωμένη έκθεση είναι γεμάτη στιγμές από την πολιτική – πολιτιστική δραστηριότητα για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του ΚΚΕ.

«Η νέα ανανεωμένη έκθεση που βρίσκεται στην είσοδο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό είναι γεμάτη στιγμές από την μεγάλη πολιτική – πολιτιστική δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2015 – 2020 για τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του Κόμματος», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Η έκθεση περιλαμβάνει μια πλούσια επιλογή φωτογραφικού υλικού, από εκδηλώσεις της ΚΕ του ΚΚΕ και Κομματικών Οργανώσεων, με πολιτικές – θεματικές εκδηλώσεις, ημερίδες, εκθέσεις έργων τέχνης και υλικών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, ντοκιμαντέρ, αλλά και την δημιουργία μνημείων και μουσείων.

Σημαντικοί σταθμοί σε όλη αυτή την πορεία ήταν ο εορτασμός των 70 χρόνων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας το 2016, οι εκδηλώσεις για την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την μεγάλη Οκτωβριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση το 2017, αλλά και οι εκδηλώσεις κορύφωσης του εορτασμού των 100 χρόνων του ΚΚΕ με την μεγάλη συναυλία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 2018, τις συναυλίες με τον Θάνο Μικρούτσικο, το φεστιβάλ 100 χρόνια ΚΚΕ – 50 χρόνια ΚΝΕ, τις εκδηλώσεις για την ανέγερση μνημείων στην Γυάρο το 2019 και στην Μακρόνησο το 2020.

Πλούσια ήταν επίσης η εκδοτική δραστηριότητα, που πλαισίωσε τον μεγάλο εορτασμό και που αρκετές από αυτές εκτίθενται στις ειδικά κατασκευασμένες βιτρίνες. Εκεί βρίσκουμε σημαντικές εκδόσεις, μπροσούρες, που άφησαν την δική τους σφραγίδα, βοήθησαν να βγει ένας σημαντικός πλούτος θεωρητικών, πολιτικών και ιστορικών συμπερασμάτων, φώτισαν πλευρές της ιστορίας και των θέσεων του ΚΚΕ, της πολιτικής πρότασης διεξόδου.

Ξεχωριστή θέση στην έκθεση με ιδιαίτερη σημασία, έχουν οι βιτρίνες με τα υλικά από το Αρχείο του Κόμματος. Τμήμα αυτών προσφέρθηκαν στο Αρχείο του ΚΚΕ την περίοδο του εορτασμού και αποτελούν κόσμημα στον ήδη συγκεντρωμένο πλούτο υλικών. Όλα αυτά τα θαυμάσια υλικά, συγκεντρώθηκαν ύστερα από την μεγάλη και θετική ανταπόκριση προσφοράς, μελών και φίλων του Κόμματος όλα αυτά τα χρόνια και που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Είναι αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από πολιτικούς κρατούμενους και εξόριστους, έργα τέχνης, αντικείμενα από την περίοδο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας αλλά και υλικά από χρονικές περιόδους όπου το ΚΚΕ ήταν παράνομο.

Η έκθεση αποτελεί ένα μόνο τμήμα όλης αυτής της μεγάλης δραστηριότητας που αναπτύχθηκε. Χιλιάδες ακόμη μικρές και μεγάλες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, με πλούσια θεματολογία, έγιναν από τις Οργανώσεις του Κόμματος σε όλη την χώρα και στο εξωτερικό και που δεν ήταν δυνατό από θέμα όγκου να εκτεθούν.

Όμως ακόμη και από αυτό το τμήμα που εκτίθεται, μπορεί κανείς να δει πως η διοργάνωση όλων αυτών των πρωτοβουλιών ήταν ένα μικρό «έπος» που έγραψε την δική του ιστορία στην εκατοντάχρονη διαδρομή του ΚΚΕ.

Όλη αυτή η πολιτική – πολιτιστική δραστηριότητα δεν θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί εάν δεν συμβάλλανε με όλες τις δυνάμεις τους και με κάθε δυνατό μέσο και τρόπο, τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ, φίλοι και συνοδοιπόροι, εργαζόμενοι, καλλιτέχνες και επιστήμονες, άνθρωποι που για πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια ένιωσαν την ανάγκη να έρθουν πιο κοντά στο ΚΚΕ.

Όλη αυτή η δραστηριότητα είχε την δική της μεγάλη συμβολή στην αφύπνιση πλατιών εργατικών και λαϊκών μαζών, ώστε αυτές να μπουν με ορμή στον αγώνα για την υπεράσπιση της υγείας των οικογενειών τους, για ψωμί και δουλειά.

Άφησε την δική της παρακαταθήκη στο να φωτιστεί με έναν ιδιαίτερο πολύμορφο και δημιουργικό τρόπο η δυνατότητα και αναγκαιότητα του σοσιαλισμού – κομμουνισμού ως απάντηση στο σημερινό βάρβαρο σύστημα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

