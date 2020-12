Πολιτική

Νέα πρόκληση από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη στο Αιγαίο

Μαχητικά F-16 πραγματοποίησαν υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Ανθρωποφάγοι.

Σε μία νέα προκλητική κίνηση στο Αιγαίο προέβη η τουρκική Πολεμική Αεροπορία το πρωί της Τετάρτης.

Στις 10:10 σχηματισμός από τέσσερα F-16 πραγματοποίησε υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Ανθρωποφάγοι.

Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν σε ύψος 10.000 ποδών από το νησί. Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.