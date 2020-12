Κοινωνία

ΓΕΣ: Το εορταστικό βίντεο από τον Στρατό Ξηράς

Ο Στρατός Ξηράς μας εύχεται καλές γιορτές μέσα από ένα βίντεο.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) ετοίμασε ένα εορταστικό βίντεο με ευχές από το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, από όλα τα σημεία της ελληνικής επικράτειας, αλλά και το εξωτερικό, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Το βίντεο του ΓΕΣ είναι διαθέσιμο στο κανάλι YouTube στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: