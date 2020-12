Κοινωνία

Είχαν στήσει... γραμμή παραγωγής για κάνναβη (βίντεο)

Οι δουλειές με τις "φούντες" δεν σταμάτησαν ούτε στην καραντίνα για δυο Έλληνες και δύο Αλβανούς... Κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες δενδρυλλίων κάνναβης

Της Δώρας Βογιατζάκη

Καμία...αναστολή. Οι δουλειές με τις "φούντες" δεν σταμάτησαν ούτε στην καραντίνα για δυο Έλληνες και δύο Αλβανούς, οι οποίοι είχαν στήσει γραμμή παραγωγής και επεξεργασίας κάνναβης έξω από την Χαλκίδα, σε μια μονοκατοικία. Είχαν, μάλιστα, συνδέσει παράνομα το σπίτι στο δίκτυο ηλεκτροδότησης , κλέβοντας και ρεύμα για τις δραστηριότητές τους.

Αστυνομικοί και λιμενικοί κατέσχεσαν 214 δενδρύλλια και 41 κιλά κάνναβη (σε διάφορα στάδια επεξεργασίας), ναρκωτικά χάπια ενώ στην κατοχή των τεσσάρων βρέθηκαν περίπου 29.000 ευρώ κι ένα όπλο. Βάσει των υπολογισμών των αρχών το παράνομο εμπόρευμα που κατασχέθηκε θα απέφερε πάνω από 340.000 ευρώ κέρδος στην εγκληματική οργάνωση που διακινούσε την κάνναβη σε Αττική και Κυκλάδες.

Την κερδοφόρα επιχείρηση φέρεται να είχε στήσει ένας 29χρονος αλβανικής καταγωγής με "κηπουρούς" έναν 28χρονο συμπατριώτη του- ο οποίος διώκεται επίσης γιατί βρίσκεται παράνομα στην Ελλάδα- και 2 έλληνες, 51ός και 52 ετών.

Δυόμιση μήνες ήταν στο στόχαστρο του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης , οι 4 άνδρες. Η τελική επιχείρηση οργανώθηκε με τη συνεργασία των στελεχών της Δίωξης Ναρκωτικών του Λιμεναρχείου Μυκόνου και αστυνομικών από τα Τμήματα Ασφάλειας Θήβας και Χαλκίδας.