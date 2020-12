Κόσμος

Αστυνομικός σκότωσε μάνα και γιο επειδή έκαναν φασαρία (βίντεο)

Αγανάκτηση για τη διπλή εν ψυχρώ δολοφονία μιας γυναίκας και του γιου της και αντίδραση από την ηγεσία της χώρας.

Οι συγγενείς μιας γυναίκας και του γιου της που πυροβόλησε και σκότωσε αστυνομικός εκτός υπηρεσίας στις Φιλιππίνες ζήτησαν δικαιοσύνη κατά τη διάρκεια της ολονυκτίας για τα θύματα χθες Τρίτη, καθώς στη χώρα επικρατεί αγανάκτηση, αφού το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έχει τεράστια διάδοση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η Σόνια Γκρεγκόριο, 52 ετών, και ο γιος της Φρανκ Γκρεγκόριο, 25 ετών, σκοτώθηκαν από αστυνομικό που τους έριξε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι έπειτα από διαπληκτισμό διότι, σύμφωνα με τον δράστη του διπλού φονικού, θορυβούσαν.

Ακτιβιστές καταγγέλλουν ότι ο επιλεγόμενος «πόλεμος κατά των ναρκωτικών» του προέδρου Ροντρίγκο Ντουτέρτε έχει δημιουργήσει κλίμα απόλυτης ατιμωρησίας.

«Έχασα μια μητέρα που ήταν η πιο στοργική μητέρα για εμάς. Έχασα έναν αδελφό που μας αγαπούσε και νοιαζόταν για εμάς. Είναι αβάσταχτο για εμάς», είπε η Τάσα Ντε λος Σάντος. «Ελπίζω να αποδοθεί δικαιοσύνη στην οικογένειά μας».

Ο πρόεδρος Ντουτέρτε καταδίκασε τη διπλή δολοφονία, πρόσθεσε ότι υπερασπίζεται μόνο αστυνομικούς που κάνουν το καθήκον τους και ότι επίορκοι αστυνομικοί θα «πληρώνουν πολύ ακριβά».

Στο βίντεο, ο αστυνομικός Τζονέλ Νοέσκα εικονίζεται να διαπληκτίζεται έντονα με τους Γκρεγκόριο για τη χρήση ενός αυτοσχέδιου εκτοξευτήρα πυροτεχνημάτων στην επαρχία Ταρλάκ, βόρεια από τη Μανίλα. Αυτού του είδους οι μηχανισμοί, που κάνουν δυνατό κρότο, χρησιμοποιούνται συχνά στους εορτασμούς του νέου έτους.

Όταν η Σόνια αγκάλιασε τον γιο της, καθώς ο διαπληκτισμός εντεινόταν, ο Νοέσκα τράβηξε πιστόλι, πυροβόλησε τη γυναίκα στο κεφάλι και κατόπιν έριξε δύο φορές στον Φρανκ. Πριν φύγει, πυροβόλησε για δεύτερη φορά τη Σόνια.

Ο Νοέσκα παραδόθηκε και κατηγορείται για δύο ανθρωποκτονίες. Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι θα διενεργηθεί διεξοδική έρευνα.

Τα θύματα «δεν ήταν εγκληματίες, ήταν η πιο ευγενική οικογένεια εδώ», δήλωσε περίοικος.

Πολιτικοί αντίπαλοι του Ντουτέρτε και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι η ρητορική του Ντουτέρτε, οι προτροπές του σε αστυνομικούς να σκοτώνουν κακοποιούς και η δέσμευσή του ότι θα τους προστατεύει δημιούργησαν εντελώς τοξική ατμόσφαιρα, άφησαν να πλανάται η εντύπωση πως έχουν τη δυνατότητα να διαπράττουν φόνους και να τους συγκαλύπτουν. Η αστυνομία το αρνείται.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, 5.942 φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών έχουν πέσει νεκροί από πυρά της αστυνομίας από το 2016. Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιτείνουν ότι ο αριθμός αυτός είναι πολύ υποτιμημένος, ενώ καταγγέλλουν ότι αστυνομικοί εκτελούν με συνοπτικές διαδικασίες χρήστες και διακινητές, με πρόσχημα ότι πρόβαλαν αντίσταση κατά τη σύλληψη.

Οι εικόνες είναι ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ