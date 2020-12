Πολιτική

Κορονοϊός - Μητσοτάκης: Ο εμβολιασμός είναι η πιο σύνθετη άσκηση που έχει οργανώσει ποτέ το ελληνικό κράτος

Το "ευχαριστώ" του Πρωθυπουργού στους εργαζόμενους των Νοσοκομείων Γιαννιτσών και 'Εδεσσας και το μήνυμα για το εμβόλιο.

«Ήρθα να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την τεράστια προσπάθεια την οποία έχετε καταβάλει. Ξέρω ότι το νοσοκομείο έχει δοκιμαστεί πολύ. Αντέξαμε όμως και θα εξακολουθούμε να αντέχουμε. Θέλω να ξέρετε ότι έχετε την αμέριστη στήριξή μου σε όλο τον αγώνα τον οποίο δίνετε». Αυτό ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου Γιαννιτσών το οποίο επισκέφθηκε σήμερα το πρωί.



Στα Γιαννιτσά ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το Κέντρο Υγείας, ενώ το πρωί βρέθηκε κοντά στα παιδιά στο Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα» στη Θεσσαλονίκη.



Στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών, ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τη διοίκηση για την κατάσταση που επικρατεί στο Νομό και τους ευχαρίστησε για τον αγώνα που δίνουν. «Ξέρουμε ότι ειδικά η Πέλλα χτυπήθηκε πολύ από το δεύτερο κύμα της πανδημίας και ότι το νοσοκομείο έφτασε στα όρια των αντοχών του. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να το υποστηρίξουμε -το ξέρετε καλά- και σε ανθρώπινο δυναμικό και θέλω να ευχαριστήσω και τους γιατρούς και τους εθελοντές οι οποίοι προσφέρθηκαν να έρθουν να στηρίξουν το νοσοκομείο».



Ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος στα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, σημείωσε ότι «τα κρούσματα σε όλη τη βόρεια Ελλάδα μειώνονται σταθερά αλλά βέβαια έχουμε και τις μέρες των γιορτών μπροστά μας, οπότε πρέπει και εσείς σε τοπικό επίπεδο να περάσετε το μήνυμα ότι αυτές τις μέρες θα τις περάσουμε πολύ στενά, οικογενειακά, για να μπει το ‘21 στην κυριολεξία με το δεξί και να μην ξαναβρεθούμε αντιμέτωποι με καταστάσεις που θα μας δοκιμάσουν και θα μας πιέσουν πάρα πολύ».





«Ο εμβολιασμός θα ξεκινήσει, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 27 Δεκεμβρίου. Θα εμβολιαστώ και εγώ από τους πρώτους και μετά θα έχουμε μια σταθερή ροή. Πρώτα απ΄όλα να εμβολιαστείτε εσείς και να περάσετε το μήνυμα ότι οι υγειονομικοί, ειδικά οι υγειονομικοί της πρώτης γραμμής, έχουν μια ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους και απέναντι σε αυτούς που φροντίζουν να είναι οι πρώτοι οι οποίοι θα δώσουν το καλό παράδειγμα και θα εμβολιαστούν. Δεν εκτιμώ -θέλω να το τονίσω, γιατί ακούω διαφορά- ότι θα υπάρξει ουσιαστική αντίδραση στον εμβολιασμό. Εμείς έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο εμβολιασμός θα είναι προαιρετικός για όλες τις κατηγορίες των εργαζόμενων. Αλλά εσείς πρέπει να δώσετε πρώτες και πρώτοι το καλό παράδειγμα, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Δεν αμφιβάλλω γι’ αυτό, οπότε και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Μήνυμα μέσω ασυρμάτου

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε μέσω ασυρμάτου με τους εργαζόμενους του νοσοκομείου, κάποιοι εκ των οποίων είχαν βγει στα μπαλκόνια για να τον δουν, και μετά με το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Έκτακτων Περιστατικών, το οποίο υποδέχεται τους ασθενείς με κορονοϊό και τους ευχαρίστησε θερμά για το έργο τους. «Βλέπω ότι η πίεση έχει αρχίσει και μειώνεται και πιστεύω ότι θα πάμε καλύτερα. Τα δύσκολα είναι πίσω μας, αρκεί να προσέχουμε όλοι. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, υγεία πάνω απ’ όλα σε εσάς και τις οικογένειές σας», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το ημερολόγιο των γιατρών που φροντίζουν ασθενείς με κορονοϊό

Ο Διοικητής του νοσοκομείου, Ευάγγελος Λόγγος, έδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκ μέρους του προσωπικού, ένα τετράδιο όπου εργαζόμενοι που φρόντιζαν ασθενείς με κορονοϊό έγραφαν τις σκέψεις τους. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να το μελετήσει για να δει την καθημερινότητα του αγώνα τους κατά της πανδημίας.

Η συνέχεια του κράτους

Οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών έδειξαν στον Πρωθυπουργό τη μαρμάρινη επιγραφή η οποία αναφέρει ότι το νοσοκομείο θεμελιώθηκε επί Πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου στις 11.06.1989 και εγκαινιάστηκε στις 22.09.1993 επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ανέφεραν μάλιστα ότι η τελευταία φορά που επισκέφθηκε το νοσοκομείο Πρωθυπουργός της χώρας ήταν πριν από 27 χρόνια, στα εγκαίνια, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η επιγραφή που μνημονεύει το ρόλο που έπαιξαν οι δύο Πρωθυπουργοί για την ανέγερση του Νοσοκομείου συμβολίζει τη συνέχεια του κράτους.

Η διαδικασία εμβολιασμού είναι η πιο σύνθετη άσκηση που έχει οργανώσει ποτέ το ελληνικό κράτος

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το Κέντρο Υγείας της πόλης, όπου θα συστεγαστούν τρία από τα 1.018 εμβολιαστικά κέντρα κατά του κορονοϊού. Κάθε ένα από τα τρία θα διαθέτει δύο αίθουσες εμβολιασμού και θα λειτουργεί με δύο βάρδιες.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε από τον Υποδιοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Κωνσταντίνο Χριστόγλου, στην αίθουσα όπου θα γίνεται η ανασύσταση των εμβολίων μετά την απόψυξή τους και σε δύο έτοιμες αίθουσες εμβολιασμού.





«Είναι η πιο σύνθεση άσκηση που έχει οργανώσει ποτέ το ελληνικό κράτος, η διαδικασία εμβολιασμού, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα πάει μία χαρά, με τη δική σας στήριξη», σημείωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχε με επισκέπτριες υγείας που θα αναλάβουν τον εμβολιασμό των πολιτών.





Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται για τον ασφαλή εμβολιασμό των πολιτών, αλλά και για τις υποδομές που διαθέτει το κέντρο προκειμένου τα σκευάσματα να σε κατάλληλες συνθήκες.

Επίσκεψη και στο νοσοκομείο Έδεσσας

Στην συνέχεια ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε νοσοκομείο Έδεσσας και απευθυνόμενος σε υγειονομικούς τόνισε πως το εμβόλιο είναι πλέον στη «φαρέτρα» μας στη μάχη για την αντιμετώπιση του κορονοϊού αλλά απαιτείται επίσης προσοχή από όλους, ειδικά μέσα στις γιορτές, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος νέας έξαρσης της πανδημίας. Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους υγειονομικούς να εμβολιαστούν όλοι - θα έχουν άλλωστε πρώτοι αυτή τη δυνατότητα σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό στο τέλος του μήνα - και να δώσουν το παράδειγμα, ώστε να πειστούν και όσοι προβληματίζονται, ότι με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν και την υγεία τους και τη δημόσια υγεία.





«Ήρθα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την προσπάθεια την οποία καταβάλετε, κάναμε κι εμείς ότι μπορούσαμε για να ενισχύσουμε το νοσοκομείο και φυσικά θα κάνουμε κι άλλα» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συνέχισε: «Νομίζω, ότι αφήσαμε πίσω μας τα πιο δύσκολα του δεύτερου κύματος, αλλά τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε όλοι, ειδικά αυτές τις μέρες των γιορτών για να μην έχουμε νέα έξαρση. Και βέβαια έχουμε τώρα και στη φαρέτρα μας το εμβόλιο που θα αρχίσει να δίνεται στους υγειονομικούς από το τέλος του μήνα και θέλουμε όλες και όλοι να δώσετε το καλό παράδειγμα. Διότι εσείς είστε στην πρώτη γραμμή και έχετε ένα λόγο παραπάνω να εμβολιαστείτε με προθυμία, για να μπορείτε να πείσετε κι αυτούς οι οποίοι μπορεί να είναι ακόμη προβληματισμένοι, ή κάνουν δεύτερες σκέψεις, ότι πρέπει να το κάνουν για τη δική τους προστασία όλων των υπολοίπων».

Ο πρωθυπουργός είχε ένα σύντομο διάλογο στο προαύλιο του νοσοκομείου με υγειονομικούς που τον υποδέχθηκαν στην είσοδο. Μια υγειονομικός είπε στον κ. Μητσοτάκη ότι και η ίδια και όλο το προσωπικό θα εμβολιαστούν και για να δώσουν το καλό παράδειγμα, αλλά και για να ανακτήσουν τους βαθμούς ελευθερίας, όπως ανέφερε, «τους όποιους απολάμβαναν όλοι οι πολίτες πριν τον κορονοϊό και οι οποίοι περιορίστηκαν λόγω πανδημίας» και κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Να ξαναπάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Διότι, εάν δεν πετύχουμε, εάν δεν φτάσουμε σε σημείο εμβολιασμού σε ποσοστό άνω του 50%, πάντα θα ζούμε μέσα στον κίνδυνο αναζωπύρωσης της πανδημίας».

Ο κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε μέσα στο νοσοκομείο με γιατρούς, εντατικολόγους και νοσηλευτές και ενημερώθηκε για την κατάσταση και έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους, ευχόμενος χρόνια πολλά και δίνοντας ευχές για τις γιορτές. «Το 2021 θα είναι πολύ καλύτερο από το 2020» είπε ο πρωθυπουργός. Αμέσως μετά ο κ. Μητσοτάκης αναχώρησε για το νοσοκομείο της Βέροιας.

«Πάντα κοντά στα ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με τα παιδιά»

Νωρίτερα, στον πρώτο σταθμό του ταξιδιού του, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα» το οποίο συμπληρώνει με το νέο έτος 100 χρόνια ζωής και αποτελεί ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της πόλης.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στους χώρους που ζουν τα παιδιά από την πρόεδρο του Ιδρύματος Θεοφανώ Παπαζήση, τη διευθύντρια Βασιλεία Μαύρου και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Η κ. Παπαζήση είπε στον Πρωθυπουργό ότι μέσα μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες το κλίμα στο ίδρυμα είναι ζεστό και οικογενειακό προσθέτοντας ότι πολλά από τα κορίτσια το νιώθουν σαν σπιτι τους και έτσι ακόμη και μετά την ενηλικίωση τους γυρίζουν και βοηθούν.





Ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τους εργαζόμενους στο Ίδρυμα για όσα προσφέρουν καθημερινά. Παράλληλα άκουσε και κατέγραψε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεσμεύτηκε να βοηθήσει με κάθε τρόπο.



«Στεκόμαστε πάντα κοντά στα Ιδρύματα, ειδικά στα ιδρύματα τα οποία ασχολούνται με τα παιδιά και σε επίπεδο κοινωνικής κρατικής πολιτικής αλλά και σε επίπεδο συντονισμού με ένα δίκτυο δωρητών τους οποίους προσπαθούμε να κατευθύνουμε προς δράσεις που θεωρούμε ότι αξίζουν της προσοχής τους και της στήριξής τους» σημείωσε ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τους παιδαγωγούς και τα στελέχη του Ιδρύματος στο αναγνωστήριο.





Το ορφανοτροφείο φιλοξενεί αυτή τη στιγμή 17 ανήλικα και 6 ενήλικα κορίτσια από 9 έως 21 ετών. Στη βεράντα του ιδρύματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε για αρκετή ώρα με τα παιδιά και τους έκανε δώρο από ένα τάμπλετ, ενώ τα κορίτσια του έδωσαν ζωγραφιές με ευχές. Συνάντησε μάλιστα και ένα από τα κορίτσια που είχε υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον Αύγουστο του 2019 μαζί με την Εθνική Ομάδα Αστέγων.

Σύντομη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

Πριν επισκεφθεί το Ορφανοτροφείο Θηλέων Θεσσαλονίκης «Η Μέλισσα», ο Πρωθυπουργός είχε σύντομη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.