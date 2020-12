Κόσμος

Ντόβερ: Ένταση με εγκλωβισμένους οδηγούς (εικόνες)

Στα χέρια πιάστηκαν οι εξοργισμένοι οδηγοί, που βρίσκονται εκεί για δεύτερη μέρα, με τους αστυνομικούς.Έλληνες μεταξύ των εγκλωβισμένων.

Οργισμένοι οδηγοί φορτηγών συνεπλάκησαν με αστυνομικούς στους δρόμους του Ντόβερ καθώς ο μερικός αποκλεισμός από τη Γαλλία που στόχο είχε να ανακόψει την εξάπλωση ενός νέου, ιδιαίτερα μολυσματικού στελέχους του κορονοϊού, είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες άνθρωποι να αποκλειστούν στη Βρετανία πριν από τα Χριστούγεννα.

Το Παρίσι και το Λονδίνο συμφώνησαν αργά χθες ότι οι οδηγοί με αρνητικό τεστ COVID-19 μπορούν να επιβιβαστούν στα πλοία για το Καλέ μετά την απόφαση πολλών χωρών να κλείσουν τα σύνορά τους στη Βρετανία προκειμένου να ανακόψουν το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος.

Ο Βρετανός υπουργός Στέγασης Ρόμπερτ Τζένρικ δήλωσε ότι ο στρατός θα αρχίσει να διενεργεί τεστ στους οδηγούς αλλά προειδοποίησε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποσυμφορηθεί η κατάσταση, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη σημαντικότερη εμπορική δίοδο της Βρετανίας για τρόφιμα μερικές ημέρες πριν από την οριστική αποχώρηση της χώρας από την τροχιά της ΕΕ.

Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από τηλεοπτικά δίκτυα φαίνονται οδηγοί να πατούν τις κόρνες των φορτηγών τους συντονισμένα και να αναβοσβήνουν τα φώτα τους ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες πολλοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους γύρω από το λιμάνι για να εκφράσουν την απογοήτευση τους και να προσπαθήσουν να ενημερωθούν από αξιωματούχους και αστυνομικούς.

Κάποια στιγμή σημειώθηκαν επεισόδια, καθώς ορισμένοι οδηγοί συνεπλάκησαν με μερικούς αστυνομικούς.

Πολλοί βρίσκονταν στη χώρα για να παραδώσουν προϊόντα σε εταιρίες που στοκάρουν αποθέματα πριν την οριστική έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ στις 31 Δεκεμβρίου, μια κίνηση που αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή τον Ιανουάριο όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζονται κανονικοί τελωνειακοί έλεγχοι στα σύνορα.

Εταιρίες μεταφορών έχουν προειδοποιήσει ότι πολλοί Ευρωπαίοι οδηγοί φορτηγών έχουν ήδη αρνηθεί να πάνε στη Βρετανία τη νέα χρονιά όταν θα πρέπει να έχουν μαζί τους τελωνειακά έγγραφα, ενώ η ανάγκη διενέργειας τεστ COVID-19 θα επιδεινώσει την κατάσταση, αυξάνοντας τις τιμές μεταφοράς.

«Ελπίζω ότι σήμερα το πρωί, θα δείτε ανθρώπους και οχήματα εμπορευμάτων να διασχίζουν τη Μάγχη», δήλωσε σήμερα ο υπουργός στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. «Φτιάχνουμε τις υποδομές. Άρα οι ένοπλες δυνάμεις θα κάνουν αυτό (τεστ COVID) σε πρώτη φάση για να βοηθήσουν να το οργανώσουμε αυτό και να αποσυμφορηθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί».

Οι οδηγοί θα υποβληθούν πρώτα στα λεγόμενα τεστ 'rapid'. Όποιος βρίσκεται θετικός θα υποβάλλεται σε τεστ PCR, και αν βρίσκεται και πάλι θετικός θα τίθεται σε απομόνωση σε ξενοδοχείο.

Οι οδηγοί φορτηγών, κυρίως Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και Έλληνες πολλοί εκ των οποίων είναι αποκλεισμένοι στα οχήματά τους χωρίς πρόσβαση σε φαγητό και χώρους προσωπικής υγιεινής, άρχισαν να εξοργίζονται καθώς άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι ίσως να μην γυρίσουν εγκαίρως στα σπίτια τους για να κάνουν Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους.

«Δεν μας δίνουν φαγητό, δεν μας δίνουν νερό, δεν έχουν τουαλέτες, δεν μας δίνουν τίποτα», δήλωσε ένας οδηγός στα ισπανικά». «Η κατάσταση είναι ουσιαστικά απάνθρωπη, άρα αυτό που ζητάμε είναι μία λύση».

«Πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει τώρα δεν οφείλεται στον κορονοϊό ή κάτι τέτοιο, οφείλεται στο Brexit, σε εσωτερικές πολιτικές διεργασίες ή κάτι τέτοιο».