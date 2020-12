Κοινωνία

Τραγωδία: Οδηγός έπαθε ηλεκτροπληξία μέσα στο φορτηγό του (βίντεο)

Ακαριαίο θάνατο βρήκε ο άτυχος άνδρας. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Κορινθία, στην περιοχή του Ισθμού, όταν ένας 35χρονος οδηγός φορτηγού στην προσπάθειά του να σηκώσει την καρότσα του οχήματος, βρήκε τραγικό θάνατο.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, η καρότσα του φορτηγού ήρθε σε επαφή με ηλεκτροφόρα καλώδια και αμέσως έγινε έκρηξη. O 35χρονος οδηγός βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικά της Αστυνομίας.