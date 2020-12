Τεχνολογία - Επιστήμη

Χάκαραν το ΕΔΔΑ μετά από απόφαση κατά της Τουρκίας

«Μεγάλης κλίμακας» η επίθεση που έκαναν οι χάκερς στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έγινε στόχος κυβερνοεπίθεσης μεγάλης κλίμακας που απέκλεισε προσωρινά κάθε πρόσβαση, αμέσως μετά την δημοσίευση χθες της απόφασης με την οποία καταδικάζεται η Τουρκία για την κράτηση του κούρδου πολιτικού Σελαχατίν Ντεμιρτάς, ανακοίνωσε σήμερα το ΕΔΔΑ.

«Αυτήν την στιγμή, δεν έχει διαπιστωθεί απώλεια δεδομένων», διευκρίνισε η υπηρεσία Τύπου του Δικαστηρίου.

Η κυβερνοεπίθεση, η προέλευση της οποίας δεν έχει επισήμως εξακριβωθεί και διήρκεσε πολλές ώρες, διαπιστώθηκε μετά την δημοσίευση της απόφασης για την κράτηση από τον Νοέμβριο 2016 στις τουρκικές φυλακές του κούρδου πολιτικού Σελαχατίν Ντεμιρτάς, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με έδρα το Στρασβούργο, που κάνει λόγο για «κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας...η οποία κατέστησε προσωρινά μη προσβάσιμη την ιστοσελίδα του» και για «πολύ σοβαρό περιστατικό».

Η επίθεση διήρκεσε μέχρι σήμερα το πρωί και η πρόσβαση στην ιστοσελίδα έχει αποκαταστηθεί.

Είναι η δεύτερη φορά που το ΕΔΑΔ γίνεται στόχος κυβερνοεπίθεσης», αλλά αυτή είναι «μεγάλης κλίμακας», εξήγησε η υπηρεσία Τύπου.

«Θα εξετάσουμε την συνέχεια που θα δοθεί στην υπόθεση αυτή», σύμφωνα με την υπηρεσία Τύπου.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου εξέδωσε χθες δριμεία, καταδικαστική κατά της Τουρκίας απόφαση για την κράτηση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Το Δικαστήριο απαριθμεί σειρά παραβιάσεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και απαιτεί την «άμεση» αποφυλάκισή του.

Ερντογάν: Μεροληπτική, υποκριτική και πολιτικού χαρακτήρα η απόφαση

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε ως «μεροληπτική», «υποκριτική» και «πολιτικού χαρακτήρα» την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων τουΑνθρώπου, το οποίο ζητεί την αποφυλάκιση του κούρδου πολιτικού Σελαχατίν Ντεμιρτάς. Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι μόνο τουρκικά δικαστήρια μπορούν να λάβουν απόφαση για το θέμα.

Απευθυνόμενος σε μέλη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP), ο τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο Σελαχατίν Ντεμιρτάς είναι «τρομοκράτης», «υπεύθυνος για δεκάδες θανάτους» κατά τις διαμαρτυρίες του 2014.